Глава МИД Сибига встретился с делегацией Парламента Канады
Киев • УНН
Глава МИД Украины обсудил с канадскими парламентариями ситуацию на фронте и потребности Украины. Стороны также рассмотрели организацию министерской конференции по человеческому измерению в Канаде.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с делегацией Парламента Канады, возглавляемой спикером Грегом Фергюсом. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Во время встречи министр выразил искреннюю благодарность канадским парламентариям за их непоколебимую многопартийную поддержку в различных сферах - военной, политической, финансовой, гуманитарной и санкционной.
Андрей Сибига проинформировал делегацию о ситуации на фронте, в частности о курской операции и обороне на наиболее сложных участках. Он акцентировал внимание на насущных военных и гражданских потребностях Украины в условиях постоянного воздушного террора со стороны террористического государства.
Министр также подчеркнул важность Плана победы как инструмента реализации Формулы мира. Он отметил лидерскую роль Канады в деятельности Международной коалиции по возвращению украинских детей и выразил благодарность Палате общин за принятие соответствующей резолюции.
Стороны обсудили также организацию министерской конференции по человеческому измерению, которая состоится в Канаде в конце октября, посвященной четвертому пункту Формулы мира - "Освобождение всех заключенных и депортированных лиц".
Сибига начал визит в Польшу и почтил в Варшаве память защитников1 октября 2024, 10:51 • 11292 просмотра