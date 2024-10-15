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Глава МИД Сибига встретился с делегацией Парламента Канады

Глава МИД Сибига встретился с делегацией Парламента Канады

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 21:04  •  372 просмотра

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Глава МИД Украины обсудил с канадскими парламентариями ситуацию на фронте и потребности Украины. Стороны также рассмотрели организацию министерской конференции по человеческому измерению в Канаде.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с делегацией Парламента Канады, возглавляемой спикером Грегом Фергюсом. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Во время встречи министр выразил искреннюю благодарность канадским парламентариям за их непоколебимую многопартийную поддержку в различных сферах - военной, политической, финансовой, гуманитарной и санкционной.

Андрей Сибига проинформировал делегацию о ситуации на фронте, в частности о курской операции и обороне на наиболее сложных участках. Он акцентировал внимание на насущных военных и гражданских потребностях Украины в условиях постоянного воздушного террора со стороны террористического государства.

Министр также подчеркнул важность Плана победы как инструмента реализации Формулы мира. Он отметил лидерскую роль Канады в деятельности Международной коалиции по возвращению украинских детей и выразил благодарность Палате общин за принятие соответствующей резолюции.

Стороны обсудили также организацию министерской конференции по человеческому измерению, которая состоится в Канаде в конце октября, посвященной четвертому пункту Формулы мира - "Освобождение всех заключенных и депортированных лиц".

Сибига начал визит в Польшу и почтил в Варшаве память защитников1 октября 2024, 10:51 • 11292 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
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