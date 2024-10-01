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Сибига начал визит в Польшу и почтил в Варшаве память защитников

Сибига начал визит в Польшу и почтил в Варшаве память защитников

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 10:51  •  5828 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Польшу. В Варшаве он возложил цветы на Православном кладбище, почтив память тех, кто воевал за Украину в прошлом и сегодня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Польшу с того, что отдал дань памяти в Варшаве тем, кто воевал за Украину в прошлом и сегодня, о чем сообщил в X во вторник, пишет УНН.

Детали

"На Покрову и в День защитников и защитниц начал визит в Польшу с возложения цветов на Православном кладбище на Воле в Варшаве, чтобы почтить тех, кто воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня. Вечная память героям, которые отдали свои жизни за жизнь и свободу Украины", - написал глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига завтра посетит Польшу30 сентября 2024, 16:40 • 16293 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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