Сибига начал визит в Польшу и почтил в Варшаве память защитников
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Польшу. В Варшаве он возложил цветы на Православном кладбище, почтив память тех, кто воевал за Украину в прошлом и сегодня.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Польшу с того, что отдал дань памяти в Варшаве тем, кто воевал за Украину в прошлом и сегодня, о чем сообщил в X во вторник, пишет УНН.
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"На Покрову и в День защитников и защитниц начал визит в Польшу с возложения цветов на Православном кладбище на Воле в Варшаве, чтобы почтить тех, кто воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня. Вечная память героям, которые отдали свои жизни за жизнь и свободу Украины", - написал глава МИД Украины.
Министр иностранных дел Андрей Сибига завтра посетит Польшу30 сентября 2024, 16:40 • 16293 просмотра