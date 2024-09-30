Министр иностранных дел Андрей Сибига завтра посетит Польшу
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига завтра совершит визит в Польшу. Накануне он провел переговоры с венгерским коллегой в Будапеште, обсудив двусторонние отношения и евроатлантическую интеграцию Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига завтра посетит Польшу, передает УНН.
"Время ехать работать дальше. Завтра в Польше, а потом в столицу", - сообщил Сибига на своей странице в Facebook.
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Напомним
30 сентября Андрей Сибига провел переговоры с венгерским коллегой в Будапеште. Обсудили двусторонние отношения, совместные проекты и евроатлантическую интеграцию Украины.
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