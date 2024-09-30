Министр иностранных дел Андрей Сибига завтра посетит Польшу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига завтра посетит Польшу, передает УНН.

"Время ехать работать дальше. Завтра в Польше, а потом в столицу", - сообщил Сибига на своей странице в Facebook.

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Напомним

30 сентября Андрей Сибига провел переговоры с венгерским коллегой в Будапеште. Обсудили двусторонние отношения, совместные проекты и евроатлантическую интеграцию Украины.

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