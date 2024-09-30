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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга завтра відвідає Польщу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга завтра відвідає Польщу

Київ • УНН

 • 18016 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга завтра здійснить візит до Польщі. Напередодні він провів переговори з угорським колегою в Будапешті, обговоривши двосторонні відносини та євроатлантичну інтеграцію України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завтра відвідає Польщу, передає УНН.

"Час їхати працювати далі. Завтра в Польщі, а потім в столицю", - повідомив Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

Вступ України до ЄС: у Польщі звернули увагу на верховенство права та нагадали про ексгумацію жертв Волинської трагедії30.09.24, 17:32 • 16684 перегляди

Нагадаємо

30 вересня Андрій Сибіга провів переговори з угорським колегою в Будапешті. Обговорили двосторонні відносини, спільні проєкти та євроатлантичну інтеграцію України.

Сибіга і Сійярто обговорили Формулу миру Зеленського та План перемоги30.09.24, 15:21 • 15106 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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