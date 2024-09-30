Міністр закордонних справ Андрій Сибіга завтра відвідає Польщу
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга завтра здійснить візит до Польщі. Напередодні він провів переговори з угорським колегою в Будапешті, обговоривши двосторонні відносини та євроатлантичну інтеграцію України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завтра відвідає Польщу, передає УНН.
"Час їхати працювати далі. Завтра в Польщі, а потім в столицю", - повідомив Сибіга на своїй сторінці у Facebook.
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30 вересня Андрій Сибіга провів переговори з угорським колегою в Будапешті. Обговорили двосторонні відносини, спільні проєкти та євроатлантичну інтеграцію України.
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