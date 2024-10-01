Сибіга розпочав візит до Польщі і вшанував у Варшаві пам'ять захисників
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Польщі. У Варшаві він поклав квіти на Православному цвинтарі, вшановуючи пам'ять тих, хто воював за Україну в минулому і сьогодні.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Польщі з вшанування у Варшаві пам'яті тих, хто воював за Україну в минулому і сьогодні, про що повідомив у X у вівторок, пише УНН.
Деталі
"На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України", - написав голова МЗС України.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга завтра відвідає Польщу30.09.24, 19:40 • 18016 переглядiв