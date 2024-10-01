Сибіга розпочав візит до Польщі і вшанував у Варшаві пам'ять захисників

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Польщі з вшанування у Варшаві пам'яті тих, хто воював за Україну в минулому і сьогодні, про що повідомив у X у вівторок, пише УНН.

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"На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України", - написав голова МЗС України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга завтра відвідає Польщу