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Глава МЗС Сибіга зустрівся з делегацією Парламенту Канади

Київ • УНН

 • 75776 перегляди

Глава МЗС України обговорив з канадськими парламентарями ситуацію на фронті та потреби України. Сторони також розглянули організацію міністерської конференції з людського виміру в Канаді.

Глава МЗС Сибіга зустрівся з делегацією Парламенту Канади

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із делегацією Парламенту Канади, очолюваною спікером Ґреґом Фергюсом. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі міністр висловив щиру вдячність канадським парламентарям за їхню непохитну багатопартійну підтримку в різних сферах – військовій, політичній, фінансовій, гуманітарній та санкційній.

Андрій Сибіга поінформував делегацію про ситуацію на фронті, зокрема про курську операцію та оборону на найбільш складних ділянках. Він акцентував увагу на нагальних військових та цивільних потребах України в умовах постійного повітряного терору з боку терористичної держави.

Міністр також підкреслив важливість Плану перемоги як інструменту реалізації Формули миру. Він відзначив лідерську роль Канади у діяльності Міжнародної коаліції з повернення українських дітей та висловив вдячність Палаті громад за ухвалення відповідної резолюції.

Сторони обговорили також організацію міністерської конференції з людського виміру, що відбудеться в Канаді наприкінці жовтня, присвяченої четвертому пункту Формули миру – "Звільнення всіх ув’язнених і депортованих осіб".

Сибіга розпочав візит до Польщі і вшанував у Варшаві пам'ять захисників01.10.24, 13:51 • 11741 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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