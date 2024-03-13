Глава МИД Молдовы: видим определенные попытки россии дестабилизировать страну

Молдова видит определенные попытки россии дестабилизировать страну на фоне выборов президента рф, а также на фоне проведения референдума о вступлении страны в Европейский Союз. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Детали

"Что касается Приднестровья. Было за последние несколько недель беспокойств в прессе, но, к счастью, эти беспокойства оставались в сфере СМИ и они не имели серьезных практических реализаций. Есть наши службы разведки и разведывательные службы наших партнеров информировали, что у нас нет предпосылок для эскалации. Мы поддерживаем стабильность в Молдове, в том числе в Приднестровье. Мы осведомлены. Мы видим определенные попытки России дестабилизировать Молдову, используя политические прокси, соответствующие олигархические планы, которые пытаются завести наличные деньги в страну, чтобы финансировать протестантов", - заявил Попшой, отвечая на вопрос, ожидаются ли провокации в Молдове на фоне выборов президента рф.

Он добавил, что Молдова наращивает свои способности противостоять гибридным тактикам.

"Мы также полагаемся на помощь наших партнеров и благодаря готовности нашего населения, нашего народа, мы уверены, что мы сможем удержать ситуацию в безопасности и им не удастся расшатать ситуацию, или как-то подорвать референдум по членству в ЕС", - добавил Попшой.

Напомним

В конце февраля Приднестровье обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд местных "депутатов".

МИД Молдовы отреагировал на слова министра иностранных дел рф сергея лаврова, который заявлял, что правительство Молдовы "идет по стопам Киева" после того, как Приднестровье обратилось к москве, чтобы помочь своей экономике выдержать "давление" со стороны правительства Молдовы, отметив, что лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе.