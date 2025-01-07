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Гетманцев не может смириться с потерей влияния на налоговую: этап "отрицания" продолжается

Гетманцев не может смириться с потерей влияния на налоговую: этап "отрицания" продолжается

Киев  •  УНН

 • 2647 просмотра

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Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев демонстрирует попытки удержать контроль над налоговой системой после потери влияния. Он активно публикует сообщения об "успехах" налоговой и благодарит предыдущее руководство.

Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, продолжает демонстрировать попытки удержать контроль над налоговой системой Украины, несмотря на очевидный факт потери ключевых рычагов влияния. После увольнения его протеже Евгения Сокура с должности и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы, Гетманцев, кажется, вошел в стадию отрицания, пишет УНН.

В последние дни Гетманцев сделал много публикаций в своих социальных сетях, в которых восхвалял «успехи» налоговой службы, которую он ранее контролировал и таким образом пытался намекнуть, что эти «успехи» его заслуга. Например, за один день он опубликовал десятки сообщений из заранее заготовленной презентации о работе налоговой и искренне благодарил предыдущее курирование за работу. Впрочем, даже его сторонники признают, что эти попытки скорее напоминают отчаянные шаги человека, который не может смириться с потерей влияния.

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева3 янв. 2025, 11:19 • 475214 просмотров

Поняв, что такой подход не действует, Гетманцев пробует прибегнуть к другой тактике, что свидетельствует о том, что стадия возражения продолжается. На этот раз он пишет, что предприниматели ему очень благодарны за возмещение НДС.

«Получаю звонки с благодарностями от плательщиков - членов КББ по возмещению НДС за ноябрь. Впервые за историю компании получили возмещение за ноябрь за 5 дней января. Напомню, что начиная с 01.12.2024 для плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства уменьшены сроки проведения проверок по вопросам правомерности декларирования сумм НДС к бюджетному возмещению (5 дней для камеральной проверки и 10 дней для документальной проверки). По состоянию на 06.01.2025 по данным казначейства возмещено почти 1,6 млрд грн. Спасибо ГНС за надлежащее сопровождение плательщиков!» - написал  Гетманцев указывая заслуги предыдущей, подконтрольной ему команды.

Однако глава комитета почему-то умолчал о том, что эта же команда фактически силой загнала часть предпринимателей в Клуб белого бизнеса и таким образом разделила восприятие честного бизнеса на «белый» и «серый».

Гетманцев признал, что налоговая давит на украинский бизнес25 июл. 2024, 12:53 • 15581 просмотр

Ведь именно бизнес неоднократно требовал отстранить Гетманцева от тотального контроля и ручного управления налоговой. Предприниматели регистрировали петиции, собирали подписи и писали письма с требованием отстранить Даниила Гетманцева от исполнения обязанностей главы налогового комитета Рады из-за систематического нарушения им Конституции и законодательства. Компания против него получила название «ГЕТЬманцев». Также до начала полномасштабного вторжения бизнес неоднократно устраивал акции протеста против сокрушительной политики главы парламентского комитета.

Поэтому сейчас поведение Гетманцева напоминает истерику маленького ребенка, у которого отобрали конфету. В истерической агонии он не придумал ничего лучше, чем прикрыться бизнесом, который вроде бы очень ему благодарен, и вроде бы очень его уважает.

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница12 мар. 2024, 06:25 • 383319 просмотров

Напомним 

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о «клубе белого бизнеса». Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Кроме того создание «клуба белого бизнеса» в Украине стало первой за долгое время антиреформой.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. 

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.  

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о «клубе белого бизнеса» дискриминационный.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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