Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев публично признал, что Государственная налоговая служба, неформальным куратором которой его называют, осуществляет давление на украинский бизнес, пишу УНН.

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Рассуждая в своем Telegram-канале о том, что в будущем налоговые проверки будут проводиться по определенной методологии и международным стандартам, Гетманцев отметил, что это должно устранить возможность давления на бизнес. То есть, фактически, признал, что украинские предприниматели сейчас страдают от незаконных действий налоговиков.

Этим механизмом устраняется возможность давления на бизнес, когда на сегодня территориальный орган может прийти к каждому. Проверка при таком подходе будет проводится исключительно, когда обнаружены у такого плательщика высокая степень риска и такой плательщик доказан территориальному органу как содержащий высокие риски для проведения проверки - написал Гетманцев.

Добавим

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. По данным бизнес-омбудсмена Романа Ващука, проблема бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. В частности, экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это «схемами».

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

Бывший военный, лидер партии «Демократична сокира» Юрий Гудименко в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что в налоговой действует коррупционная схема, по которой налоговики регионального уровня собирают взятки, передают их руководству, а то в свою очередь отдает часть средств главе налогового комитета Рады Даниилу Гетманцеву.

По его словам таким образом Гетманцев может получать до 2 млн долларов в месяц.