Гетманцев не може змиритися із втратою впливу на податкову: етап "заперечення" триває

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 102090 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 103578 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 108332 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 128652 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 151375 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 138259 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 151809 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174584 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221021 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176512 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 127433 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 133463 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 166435 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 149103 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 125844 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 103148 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 100510 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 218305 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 215487 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 345572 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 17155 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 39047 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 39918 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 79840 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102740 перегляди
Актуальне
Гетманцев не може змиритися із втратою впливу на податкову: етап "заперечення" триває

Гетманцев не може змиритися із втратою впливу на податкову: етап "заперечення" триває

Київ • УНН

 • 36418 перегляди

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев демонструє спроби утримати контроль над податковою системою після втрати впливу. Він активно публікує дописи про "успіхи" податкової та дякує попередньому керівництву.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, продовжує демонструвати спроби утримати контроль над податковою системою України, попри очевидний факт втрати ключових важелів впливу. Після звільнення його протеже Євгенія Сокура з посади в.о. заступника голови Державної податкової служби, Гетманцев, здається, увійшов у стадію заперечення, пише УНН.

В останні дні Гетманцев зробив багато публікацій у своїх соціальних мережах, в яких вихваляв "успіхи" податкової служби, яку він раніше контролював і таким чином намагався натякнути, що ці "успіхи" його заслуга. Наприклад, за один день він опублікував десятки дописів із заздалегідь заготовленої презентації про роботу податкової і щиро дякував попередньому курівництву за роботу. Втім, навіть його прихильники визнають, що ці спроби радше нагадують відчайдушні кроки людини, яка не може змиритися із втратою впливу.

Король голий, але ще цього не усвідомив: як зміна керівництва податкової знищило еру Гетманцева03.01.25, 13:19 • 500804 перегляди

Зрозумівши що такий підхід не діє, Гетманцев пробує вдатись до іншої тактики, що свідчить про те, що стадія заперечення триває. Цього разу він пише, що підприємці йому дуже вдячні за відшкодування ПДВ.

"Отримую дзвінки з подяками від платників - членів КББ щодо відшкодування ПДВ за листопад. Вперше за історію компанії отримали відшкодування за листопад за 5 днів січня. Нагадаю, що починаючи з 01.12.2024 для платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства зменшено строки проведення перевірок з питань правомірності декларування сум ПДВ до бюджетного відшкодування (5 днів для камеральної перевірки та 10 днів для документальної перевірки). Станом на 06.01.2025 за даними казначейства відшкодовано майже 1,6 млрд грн. Дякую ДПС за належне супроводження платників!" - написав  Гетманцев вказуючи заслуги попередньої, підконтрольної йому команди.

Однак голова комітету чомусь змовчав про те, що ця ж команда фактично силою загнала частину підприємців до Клубу білого бізнесу і таким чином розділила сприйняття чесного бізнесу на "білий" і "сірий".

Гетманцев визнав, що податкова тисне на український бізнес25.07.24, 15:53 • 15736 переглядiв

Адже саме бізнес неодноразово вимагав відсторонити Гетманцева від тотального контролю і ручного управління податковою. Підприємці реєстрували петиції, збирали підписи і писали листи з вимогою відсторонити Данила Гетманцева від виконання обовʼязків голови податкового комітету Ради через систематичне порушення ним Конституції та законодавства. Компанія проти нього отримала назву "ГЕТЬманцев". Також до початку повномасштабного вторгнення бізнес неодноразово влаштовував акції протесту проти нищівної політики голови парламентського комітету.

Тому зараз поведінка Гетманцева нагадує істерику малої дитини, у якої відібрали цукерку. В істеричній агонії він не придумав нічого кращого, ніж прикритись бізнесом, які начебто дуже йому вдячний, і начебто дуже його поважає.

Гетманцев хоче більше податків від бізнесу, як велике, але дурне дитя виснаженої матері, яке ніяк не нап’ється молока - підприємиця12.03.24, 08:25 • 383497 переглядiв

Нагадаємо 

Верховна Рада України ухвалила в цілому скандальний законопроєкт голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Документ розкритикували як колеги Гетманцева по парламенту, так і експерти. Навіть у юридичних висновках було вказано, що він не відповідає законодавству України. Окрім того створення "клубу білого бізнесу" в Україні стало першою за довгий час антиреформою.

У коментарях УНН економічні експерти вказували, що документ порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі. 

Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики, ідеться й у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.  

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук також заявив про те, що законопроєкт про "клуб білого бізнесу" дискримінаційний.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами