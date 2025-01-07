Гетманцев не може змиритися із втратою впливу на податкову: етап "заперечення" триває

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, продовжує демонструвати спроби утримати контроль над податковою системою України, попри очевидний факт втрати ключових важелів впливу. Після звільнення його протеже Євгенія Сокура з посади в.о. заступника голови Державної податкової служби, Гетманцев, здається, увійшов у стадію заперечення, пише УНН.

В останні дні Гетманцев зробив багато публікацій у своїх соціальних мережах, в яких вихваляв "успіхи" податкової служби, яку він раніше контролював і таким чином намагався натякнути, що ці "успіхи" його заслуга. Наприклад, за один день він опублікував десятки дописів із заздалегідь заготовленої презентації про роботу податкової і щиро дякував попередньому курівництву за роботу. Втім, навіть його прихильники визнають, що ці спроби радше нагадують відчайдушні кроки людини, яка не може змиритися із втратою впливу.

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Зрозумівши що такий підхід не діє, Гетманцев пробує вдатись до іншої тактики, що свідчить про те, що стадія заперечення триває. Цього разу він пише, що підприємці йому дуже вдячні за відшкодування ПДВ.

"Отримую дзвінки з подяками від платників - членів КББ щодо відшкодування ПДВ за листопад. Вперше за історію компанії отримали відшкодування за листопад за 5 днів січня. Нагадаю, що починаючи з 01.12.2024 для платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства зменшено строки проведення перевірок з питань правомірності декларування сум ПДВ до бюджетного відшкодування (5 днів для камеральної перевірки та 10 днів для документальної перевірки). Станом на 06.01.2025 за даними казначейства відшкодовано майже 1,6 млрд грн. Дякую ДПС за належне супроводження платників!" - написав Гетманцев вказуючи заслуги попередньої, підконтрольної йому команди.

Однак голова комітету чомусь змовчав про те, що ця ж команда фактично силою загнала частину підприємців до Клубу білого бізнесу і таким чином розділила сприйняття чесного бізнесу на "білий" і "сірий".

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Адже саме бізнес неодноразово вимагав відсторонити Гетманцева від тотального контролю і ручного управління податковою. Підприємці реєстрували петиції, збирали підписи і писали листи з вимогою відсторонити Данила Гетманцева від виконання обовʼязків голови податкового комітету Ради через систематичне порушення ним Конституції та законодавства. Компанія проти нього отримала назву "ГЕТЬманцев". Також до початку повномасштабного вторгнення бізнес неодноразово влаштовував акції протесту проти нищівної політики голови парламентського комітету.

Тому зараз поведінка Гетманцева нагадує істерику малої дитини, у якої відібрали цукерку. В істеричній агонії він не придумав нічого кращого, ніж прикритись бізнесом, які начебто дуже йому вдячний, і начебто дуже його поважає.

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Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалила в цілому скандальний законопроєкт голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Документ розкритикували як колеги Гетманцева по парламенту, так і експерти. Навіть у юридичних висновках було вказано, що він не відповідає законодавству України. Окрім того створення "клубу білого бізнесу" в Україні стало першою за довгий час антиреформою.

У коментарях УНН економічні експерти вказували, що документ порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі.

Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики, ідеться й у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук також заявив про те, що законопроєкт про "клуб білого бізнесу" дискримінаційний.