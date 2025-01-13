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Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

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Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев назначил Евгения Сокура своим помощником, несмотря на уголовное производство и проверку НАПК. Против Сокура расследуется дело о препятствовании обеспечению армии горюче-смазочными материалами.

Недавняя новость о том, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев вернул Евгения Сокура в свою команду в качестве помощника народного депутата, вызвала волну возмущения в обществе. Как объяснить это решение, учитывая все скандалы и уголовные производства, которые сопровождают деятельность Сокура? По мнению эксперта по вопросам безопасности Сергея Шабовты, такой шаг в очередной раз демонстрирует цинизм Гетманцева, пишет УНН.

"Это цинизм. Это цинизм, особенно для Гетманцева. Все, что сделал Гетманцев для государства - это преступление. И беря обратно на должность такого человека, он повторяет совершать преступления, наверное, зная о своей безнаказанности," - отметил Сергей Шабовта в эксклюзивном комментарии УНН.

Действительно, решение вернуть Сокура выглядит не просто как дерзкий жест, а как сознательный вызов обществу, которое неоднократно требовало расследовать деятельность этого человека.

Скандалы и производства: почему именно Сокур?

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, Алина Лебедева зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности  - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес-центре "Леонардо".

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

Против Сокура также расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Однако эти факты не помешали Гетманцеву вернуть Сокура в свою команду, пренебрегая тем, что он является токсичной фигурой даже для нынешней политической системы.

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко16.12.24, 09:43 • 194337 просмотров

Почему Гетманцев держит Сокура рядом?

Одним из главных вопросов являются мотивы Гетманцева. Почему, несмотря на все "зашквары", он так настойчиво поддерживает Сокура? Ответ может крыться в классическом принципе "рука руку моет". Сокур, который, вероятно, имеет глубокие знания о кулуарных делах налоговой системы, мог бы стать опасным, если бы остался вне контроля Гетманцева.

Держать его под крылом означает гарантировать молчание и избежать возможных разглашений, которые могли бы поставить под угрозу позиции самого Гетманцева.

"Пытаться искать какие-то моральные или другие, скажем, какие-то признаки в его деятельности по отношению к своему окружению, в том числе и к человеку, которого он и продвигал, скажем - это уже бесполезно. Цинизм, вызванный безнаказанностью - это о Гетманцеве", - подчеркнул Шабовта.

Ситуация с Гетманцевым и Сокуром иллюстрирует глубокие проблемы системы, где связи и личные интересы часто ставятся выше закона и общественного мнения. Это не просто кризис доверия, а вызов, который общество должно решить, если стремится к изменениям.

Напомним

Кабинет министров Украины аннулировал решение о назначении исполняющим обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура - бывшего помощника народного депутата Даниила Гетманцева.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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