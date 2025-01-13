Гетманцев і Сокур: цинізм безкарності чи розрахунок на мовчання?

ukenru
13:49 • 6627 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 27700 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 101108 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 127502 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 125485 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143581 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172648 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220038 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176241 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151720 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 146104 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 145471 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

08:37 • 106755 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 139735 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 122845 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 22923 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194921 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192921 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 324265 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 351358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 3878 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 9108 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 60858 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 89309 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 86080 перегляди
Актуальне
Гетманцев і Сокур: цинізм безкарності чи розрахунок на мовчання?

Гетманцев і Сокур: цинізм безкарності чи розрахунок на мовчання?

Київ • УНН

 • 122588 перегляди

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев призначив Євгенія Сокура своїм помічником, попри кримінальне провадження та перевірку НАЗК. Проти Сокура розслідується справа щодо перешкоджання забезпеченню армії паливно-мастильними матеріалами.

Нещодавня новина про те, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повернув Євгенія Сокура до своєї команди у якості помічника народного депутата, викликала хвилю обурення в суспільстві. Як пояснити це рішення, враховуючи всі скандали та кримінальні провадження, які супроводжують діяльність Сокура? На думку експерта з питань безпеки Сергія Шабовти, такий крок вчергове демонструє цинізм Гетманцева, пише УНН.

"Це цинізм. Це цинізм, особливо для Гетманцева. Все, що зробив Гетманцев для держави – це злочин. І беручи назад на посаду таку людину, він повторює скоювати злочини, напевно, знаючи про свою безкарність," — зазначив Сергій Шабовта в ексклюзивному коментарі УНН.

Дійсно, рішення повернути Сокура виглядає не просто як зухвалий жест, а як свідомий виклик суспільству, яке неодноразово вимагало розслідувати діяльність цієї людини.

Скандали та провадження: чому саме Сокур?

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, Аліна Лебедєва зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності  - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Проти Сокура також розслідується кримінальне провадження за службовий злочин. Ця справа була відкрита ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Проте ці факти не завадили Гетманцеву повернути Сокура до своєї команди, нехтуючи тим, що він є токсичною фігурою навіть для нинішньої політичної системи.

«Смотрящі» Гетманцева і рекет замість закону: жорстока правда про роботу ДПС від екскерівника Хмельницької податкової Ірини Зленко16.12.24, 09:43 • 195335 переглядiв

Чому Гетманцев тримає Сокура поряд?

Одним із найголовніших питань є мотиви Гетманцева. Чому, попри всі "зашквари", він так наполегливо підтримує Сокура? Відповідь може критися у класичному принципі "рука руку миє". Сокур, який, ймовірно, має глибоке знання про кулуарні справи податкової системи, міг би стати небезпечним, якби залишився поза контролем Гетманцева.

Тримати його під крилом означає гарантувати мовчання та уникнути можливих розголошень, які могли б поставити під загрозу позиції самого Гетманцева.

"Намагатися шукати якісь моральні або інші, скажімо, якісь ознаки в його діяльності по відношенню до свого оточення, в тому числі й до людини, яку він і просував, скажімо - це вже марно. Цинізм, визваний безкарністю – це про Гетманцева", - наголосив Шабовта.

Ситуація з Гетманцевим і Сокуром ілюструє глибокі проблеми системи, де зв'язки та особисті інтереси часто ставляться вище за закон і громадську думку. Це не просто криза довіри, а виклик, який суспільство має вирішити, якщо прагне до змін.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України анулював рішення про призначення виконуючим обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура – колишнього помічника народного депутата Данила Гетманцева.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НППублікації
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами