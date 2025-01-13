Гетманцев і Сокур: цинізм безкарності чи розрахунок на мовчання?

Нещодавня новина про те, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повернув Євгенія Сокура до своєї команди у якості помічника народного депутата, викликала хвилю обурення в суспільстві. Як пояснити це рішення, враховуючи всі скандали та кримінальні провадження, які супроводжують діяльність Сокура? На думку експерта з питань безпеки Сергія Шабовти, такий крок вчергове демонструє цинізм Гетманцева, пише УНН.

"Це цинізм. Це цинізм, особливо для Гетманцева. Все, що зробив Гетманцев для держави – це злочин. І беручи назад на посаду таку людину, він повторює скоювати злочини, напевно, знаючи про свою безкарність," — зазначив Сергій Шабовта в ексклюзивному коментарі УНН.

Дійсно, рішення повернути Сокура виглядає не просто як зухвалий жест, а як свідомий виклик суспільству, яке неодноразово вимагало розслідувати діяльність цієї людини.

Скандали та провадження: чому саме Сокур?

Раніше Євгеній Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Пізніше зʼясувалося, що Сокур проживає з Аліною Лебедєвою. Як вказано в системі Youcontrol, Аліна Лебедєва зареєструвала ФОП 3 серпня 2022 року. Основний КВЕД діяльності - роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Варто зазначити, що Сокур отримав керівну посаду у податковій менш ніж за три місяці до цього – у травні 2022 року. За трохи більше ніж рік роботи під час повномасштабної війни справи у Аліни Лебедєвої йшли настільки добре, що на свій день народження 1 листопада 2023 року вона оголосила про відкриття квіткового бутику в самому серці столиці – у бізнес центрі "Леонардо".

За словами голови Руху #SaveФОП Сергія Доротича карколомний успіх співмешканки Сокура може бути повʼязаний з іншим дуже цікавим аспектом – легалізацією коштів за допомогою її бізнесу.

Проти Сокура також розслідується кримінальне провадження за службовий злочин. Ця справа була відкрита ДБР 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. У Державному бюро розслідувань повідомили УНН, що це кримінальне провадження досі розслідується.

Проте ці факти не завадили Гетманцеву повернути Сокура до своєї команди, нехтуючи тим, що він є токсичною фігурою навіть для нинішньої політичної системи.

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Чому Гетманцев тримає Сокура поряд?

Одним із найголовніших питань є мотиви Гетманцева. Чому, попри всі "зашквари", він так наполегливо підтримує Сокура? Відповідь може критися у класичному принципі "рука руку миє". Сокур, який, ймовірно, має глибоке знання про кулуарні справи податкової системи, міг би стати небезпечним, якби залишився поза контролем Гетманцева.

Тримати його під крилом означає гарантувати мовчання та уникнути можливих розголошень, які могли б поставити під загрозу позиції самого Гетманцева.

"Намагатися шукати якісь моральні або інші, скажімо, якісь ознаки в його діяльності по відношенню до свого оточення, в тому числі й до людини, яку він і просував, скажімо - це вже марно. Цинізм, визваний безкарністю – це про Гетманцева", - наголосив Шабовта.

Ситуація з Гетманцевим і Сокуром ілюструє глибокі проблеми системи, де зв'язки та особисті інтереси часто ставляться вище за закон і громадську думку. Це не просто криза довіри, а виклик, який суспільство має вирішити, якщо прагне до змін.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України анулював рішення про призначення виконуючим обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура – колишнього помічника народного депутата Данила Гетманцева.