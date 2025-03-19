Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16081 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29452 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65113 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214269 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122864 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392076 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310957 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213801 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244259 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255130 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23066 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45684 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132168 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15106 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14411 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132224 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214269 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392076 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254455 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310957 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3242 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14452 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45735 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72153 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57239 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи

Киев • УНН

 • 19056 просмотра

Уходящее в отставку правительство Германии согласовало дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году. Также, в течение 2026-29 годов планируется помощь более чем на 8 миллиардов евро.

Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи

Уходящее в отставку правительство ФРГ согласилось предоставить дополнительно 3 миллиарда евро военной помощи для Украины в этом году. Это произошло после того, как законодатели приняли планы финансовой реформы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ министерства финансов страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что многие в Германии воспринимают этот шаг как прорыв после того, как уходящий со своего поста канцлер Олаф Шольц настоял на том, чтобы сделать смягчение правил заимствований необходимым условием для дополнительной помощи Киеву.

Поскольку растет неопределенность относительно будущего гарантий безопасности США под руководством президента Дональда Трампа, европейские государства находятся под все большим давлением, чтобы продемонстрировать свою приверженность Украине в ее войне с россией, включая военные расходы

- пишет издание.

Кроме того, сообщается, что в течение 2026-29 годов Германия планирует одобрить военную помощь Украине на более чем 8 миллиардов евро. Ожидается, что бюджетный комитет утвердит средства в пятницу.

Напомним

Накануне Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза", которая позволяет выделить крупные средства на укрепление обороны. Это стало возможным из-за согласованности позиций между Христианско-демократическим союзом Германии и Социал-демократической партией, которые, скорее всего, станут партнерами по правительственной коалиции.

Большинство немцев против передачи Украине ракет Taurus - опрос18.03.25, 15:22 • 11566 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Дональд Трамп
Германия
Олаф Шольц
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91