Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи
Киев • УНН
Уходящее в отставку правительство Германии согласовало дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году. Также, в течение 2026-29 годов планируется помощь более чем на 8 миллиардов евро.
Уходящее в отставку правительство ФРГ согласилось предоставить дополнительно 3 миллиарда евро военной помощи для Украины в этом году. Это произошло после того, как законодатели приняли планы финансовой реформы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ министерства финансов страны, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что многие в Германии воспринимают этот шаг как прорыв после того, как уходящий со своего поста канцлер Олаф Шольц настоял на том, чтобы сделать смягчение правил заимствований необходимым условием для дополнительной помощи Киеву.
Поскольку растет неопределенность относительно будущего гарантий безопасности США под руководством президента Дональда Трампа, европейские государства находятся под все большим давлением, чтобы продемонстрировать свою приверженность Украине в ее войне с россией, включая военные расходы
Кроме того, сообщается, что в течение 2026-29 годов Германия планирует одобрить военную помощь Украине на более чем 8 миллиардов евро. Ожидается, что бюджетный комитет утвердит средства в пятницу.
Напомним
Накануне Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза", которая позволяет выделить крупные средства на укрепление обороны. Это стало возможным из-за согласованности позиций между Христианско-демократическим союзом Германии и Социал-демократической партией, которые, скорее всего, станут партнерами по правительственной коалиции.
Большинство немцев против передачи Украине ракет Taurus - опрос18.03.25, 15:22 • 11566 просмотров