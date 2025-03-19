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Німеччина виділить Україні додаткові 3 млрд євро військової допомоги

Київ • УНН

 • 19081 перегляди

Уряд Німеччини, що йде у відставку, погодив додаткові 3 мільярди євро військової допомоги Україні цього року. Також, протягом 2026-29 років планується допомога на понад 8 мільярдів євро.

Німеччина виділить Україні додаткові 3 млрд євро військової допомоги

Уряд ФРН, що йде у відставку, погодився надати додаткові 3 мільярди євро військової допомоги для України цього року. Це сталося після того, як законодавці ухвалили плани фінансової реформи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний документ міністерства фінансів країни, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що багато хто у Німеччині сприймає цей крок як прорив після того, як канцлер Олаф Шольц, який залишає свою посаду, наполіг на тому, щоб зробити пом’якшення правил запозичень необхідною умовою для додаткової допомоги Києву.

Оскільки зростає невизначеність щодо майбутнього гарантій безпеки США під керівництвом президента Дональда Трампа, європейські держави перебувають під все більшим тиском, щоб продемонструвати свою прихильність Україні у її війні з росією, включно з військовими витратами

- пише видання.

Крім того, повідомляється, що упродовж 2026-29 років Німеччина планує схвалити військову допомогу Україні на понад 8 мільярдів євро.Очікується, що бюджетний комітет затвердить кошти у п’ятницю.

Нагадаємо

Напередодні Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма", яка дає змогу виділити великі кошти на зміцнення оборони. Це стало можливим через узгодженість позицій між Християнсько-демократичним союзом Німеччини та Соціал-демократичною партією, які, скоріш за все, стануть партнерами по урядовій коаліції.

Більшість німців проти передачі Україні ракет Taurus - опитування18.03.25, 15:22 • 11578 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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