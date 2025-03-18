Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма": що це означає

У Німеччині Бундестаг підтримав реформу "боргового гальма", яка дає змогу виділити великі кошти на зміцнення оборони. Це стало можливим через узгодженість позицій між Християнсько-Демократичним союзом Німеччини та Соціал-демократичною партією, які, скоріш за все, стануть партнерами по урядовій коаліції, пише УНН з посиланням на DW і tagesschau.

Старий склад німецького Бундестагу провів голосування щодо реформи "боргового гальма". Для внесення необхідних поправок вдалося набрати необхідні дві третини голосів депутатів.

Реформа "боргового гальма" дає змогу виділити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони та оновлення інфраструктури. Її проект запропонував консервативний блок ХДС/ХСС, який переміг на виборах. Він також був погоджений з соціал-демократами, які, можливо, стануть партнерами християнський демократів по майбутній урядовій коаліції.

Проголосувавши за зміни до цієї реформи, Бундестаг вирішив послабити "боргове гальмо" та створити спеціальний інфраструктурний фонд на 500 мільярдів євро, що дасть змогу збільшити витрати на оборону. Федеральні землі отримають із цього фонду 100 мільярдів євро.

Ми нарешті ліквідуємо інвестиційне відставання в нашій країні - зазначив напередодні голосування співголова СДПН Ларс Клінґбайль.

Зміна правила "боргового гальма" також дозволила федеральним землям у майбутньому брати на себе невеликі боргові зобов'язання - до 0,35 відсотка їхнього ВВП. Раніше це дозволялось лише урядові ФРН.

Доповнення

Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив перед остаточним голосуванням у німецькому парламенті щодо своїх планів розблокувати величезні суми для витрат на оборону.

Перед телефонною розмовою Дональда Трампа з володимиром путіним він сказав: "Війна путіна спрямована не лише проти України, але й проти Європи - проти нашої безпеки та нашої свободи".

Окрім того, Мерц вважає, що Німеччина не може і не повинна мати власної ядерної через участь у Договорі про об'єднання Німеччини, але він зазначив, що хоче поговорити з Францією і Великою Британією про їхню ядерну зброю і захист Європи.