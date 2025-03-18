Мерц: війна путіна не обмежується лише Україною

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив перед остаточним голосуванням у німецькому парламенті щодо своїх планів розблокувати величезні суми для витрат на оборону, наголосивши, що "війна путіна" спрямована не лише проти України, але й проти Європи, пише УНН.

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Перед телефонною розмовою Дональда Трампа з володимиром путіним він сказав: "Війна путіна спрямована не лише проти України, але й проти Європи - проти нашої безпеки та нашої свободи".

"Ми будемо захищатися від цих атак усім, що буде в нашому розпорядженні, протягом наступних років і десятиліть", - наголосив Мерц.

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Доповнення

Мерц скликав надзвичайну сесію Бундестагу, що завершує свою роботу, оскільки новий парламент матиме блокуючу більшість проти його планів.

Після свого обрання минулого місяця Мерц, переконаний атлантист, порівняв Трампа з путіним і закликав Європу нарощувати свій потенціал для військових дій незалежно від Вашингтона, зауважує The Telegraph.

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