Мерц: война путина не ограничивается только Украиной
Киев • УНН
Фридрих Мерц выступил перед голосованием в парламенте Германии по планам разблокировать средства на оборону. Он подчеркнул необходимость защиты от атак и призвал Европу наращивать военный потенциал.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступил перед окончательным голосованием в немецком парламенте по своим планам разблокировать огромные суммы для расходов на оборону, подчеркнув, что "война путина" направлена не только против Украины, но и против Европы, пишет УНН.
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Перед телефонным разговором Дональда Трампа с владимиром путиным он сказал: "Война путина направлена не только против Украины, но и против Европы - против нашей безопасности и нашей свободы".
"Мы будем защищаться от этих атак всем, что будет в нашем распоряжении, в течение следующих лет и десятилетий", - подчеркнул Мерц.
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Мерц созвал чрезвычайную сессию Бундестага, завершающую свою работу, поскольку новый парламент будет иметь блокирующее большинство против его планов.
После своего избрания в прошлом месяце Мерц, убежденный атлантист, сравнил Трампа с путиным и призвал Европу наращивать свой потенциал для военных действий независимо от Вашингтона, отмечает The Telegraph.
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