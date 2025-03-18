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Мерц: война путина не ограничивается только Украиной

Киев • УНН

 • 19868 просмотра

Фридрих Мерц выступил перед голосованием в парламенте Германии по планам разблокировать средства на оборону. Он подчеркнул необходимость защиты от атак и призвал Европу наращивать военный потенциал.

Мерц: война путина не ограничивается только Украиной

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступил перед окончательным голосованием в немецком парламенте по своим планам разблокировать огромные суммы для расходов на оборону, подчеркнув, что "война путина" направлена не только против Украины, но и против Европы, пишет УНН.

Детали

Перед телефонным разговором Дональда Трампа с владимиром путиным он сказал: "Война путина направлена не только против Украины, но и против Европы - против нашей безопасности и нашей свободы".

"Мы будем защищаться от этих атак всем, что будет в нашем распоряжении, в течение следующих лет и десятилетий", - подчеркнул Мерц.

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Дополнение

Мерц созвал чрезвычайную сессию Бундестага, завершающую свою работу, поскольку новый парламент будет иметь блокирующее большинство против его планов.

После своего избрания в прошлом месяце Мерц, убежденный атлантист, сравнил Трампа с путиным и призвал Европу наращивать свой потенциал для военных действий независимо от Вашингтона, отмечает The Telegraph.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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