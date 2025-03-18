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В Германии состоится историческое голосование: военная помощь Украине может получить новое финансирование

Киев • УНН

 • 26979 просмотра

В Бундестаге будут голосовать за изменения в Основной закон, чтобы облегчить финансирование обороны и военной помощи Украине. Планируют выделить 4 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году.

В Германии состоится историческое голосование: военная помощь Украине может получить новое финансирование

Депутаты Бундестага Германии готовятся к историческому голосованию по внесению изменений в Основной закон страны, что позволит значительно облегчить финансирование обороны, в частности военной помощи Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, депутаты немецкого парламента собираются проголосовать за внесение крупных изменений в правила страны по заимствованиям.

Будущий канцлер Фридрих Мерц и его консерваторы, а также их вероятные партнеры по коалиции, левоцентристские социал-демократы, поддержат эти меры.

Изменения предусматривают смягчение фискальных ограничений, которые сейчас ограничивают федеральные расходы на заимствования. Это позволит увеличить объемы финансирования для обороны, включая предоставление военной помощи Украине. Одной из основных инициатив является выделение 4 млрд евро на 2025 год для поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Кроме того, изменения предусматривают, что расходы на оборону, гражданскую оборону, защиту гражданского населения, разведку и кибербезопасность могут финансироваться за счет займов, что позволит Германии не только укрепить свою собственную обороноспособность, но и поддержать страны, подвергшиеся агрессии, в частности Украину.

Берлин не ожидает быстрой договоренности о прекращении огня в Украине17.03.25, 13:33 • 67726 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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