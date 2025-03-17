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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16456 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Берлин не ожидает быстрой договоренности о прекращении огня в Украине

Киев • УНН

 • 67726 просмотра

В правительстве ФРГ заявили, что россия пока сдержанна относительно 30-дневного прекращения огня. Вопрос Украины будет рассмотрен на саммите ЕС в ближайшие дни.

Берлин не ожидает быстрой договоренности о прекращении огня в Украине

Правительство Германии не ожидает быстрой договоренности о 30-дневном прекращении огня в Украине, россия пока что была "достаточно сдержанной", заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

"Это займет некоторое время", - отметил представитель правительства Штеффен Хебештрайт в Берлине.

В четверг и пятницу на саммите ЕС будет рассмотрен вопрос Украины.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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