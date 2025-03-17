Берлин не ожидает быстрой договоренности о прекращении огня в Украине

Правительство Германии не ожидает быстрой договоренности о 30-дневном прекращении огня в Украине, россия пока что была "достаточно сдержанной", заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

"Это займет некоторое время", - отметил представитель правительства Штеффен Хебештрайт в Берлине.

В четверг и пятницу на саммите ЕС будет рассмотрен вопрос Украины.

Каллас: условия россии показывают, что они на самом деле не хотят мира