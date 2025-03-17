Берлин не ожидает быстрой договоренности о прекращении огня в Украине
Киев • УНН
В правительстве ФРГ заявили, что россия пока сдержанна относительно 30-дневного прекращения огня. Вопрос Украины будет рассмотрен на саммите ЕС в ближайшие дни.
Правительство Германии не ожидает быстрой договоренности о 30-дневном прекращении огня в Украине, россия пока что была "достаточно сдержанной", заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
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"Это займет некоторое время", - отметил представитель правительства Штеффен Хебештрайт в Берлине.
В четверг и пятницу на саммите ЕС будет рассмотрен вопрос Украины.
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