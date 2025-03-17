Берлін не очікує швидкої домовленості про припинення вогню в Україні
Київ • УНН
В уряді ФРН заявили, що росія поки стримана щодо 30-денного припинення вогню. Питання України буде розглянуто на саміті ЄС найближчими днями.
Уряд Німеччини не очікує швидкої домовленості про 30-денне припинення вогню в Україні, росія поки що була "досить стриманою", заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, пише УНН з посиланням на tagesschau.
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"Це займе деякий час", - зазначив речник уряду Штеффен Гебештрайт у Берліні.
У четвер і п'ятницю на саміті ЄС буде розглянуто питання України.
Каллас: умови росії показують, що вони насправді не хочуть миру17.03.25, 11:19 • 64314 переглядiв