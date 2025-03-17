Берлін не очікує швидкої домовленості про припинення вогню в Україні

Уряд Німеччини не очікує швидкої домовленості про 30-денне припинення вогню в Україні, росія поки що була "досить стриманою", заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, пише УНН з посиланням на tagesschau.

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"Це займе деякий час", - зазначив речник уряду Штеффен Гебештрайт у Берліні.

У четвер і п'ятницю на саміті ЄС буде розглянуто питання України.

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