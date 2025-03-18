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У Німеччині відбудеться історичне голосування: військова допомога Україні може отримати нове фінансування

Київ • УНН

 • 27009 перегляди

У Бундестазі голосуватимуть за зміни до Основного закону, щоб полегшити фінансування оборони та військової допомоги Україні. Планують виділити 4 млрд євро на підтримку України у 2025 році.

У Німеччині відбудеться історичне голосування: військова допомога Україні може отримати нове фінансування

Депутати Бундестагу Німеччини готуються до історичного голосування щодо внесення змін до Основного закону країни, що дозволить значно полегшити фінансування оборони, зокрема військової допомоги Україні. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, депутати німецького парламенту збираються проголосувати за внесення великих змін до правил країни щодо запозичень.

Майбутній канцлер Фрідріх Мерц і його консерватори, а також їхні ймовірні партнери по коаліції, лівоцентристські соціал-демократи, підтримають ці заходи.

Зміни передбачають пом’якшення фіскальних обмежень, що наразі обмежують федеральні видатки на запозичення. Це дозволить збільшити обсяги фінансування для оборони, включаючи надання військової допомоги Україні. Однією з основних ініціатив є виділення 4 млрд євро на 2025 рік для підтримки України в її боротьбі з російською агресією.

Крім того, зміни передбачають, що витрати на оборону, цивільну оборону, захист цивільного населення, розвідку та кібербезпеку можуть фінансуватися за рахунок позик, що дозволить Німеччині не лише зміцнити свою власну обороноздатність, а й підтримати країни, які зазнали агресії, зокрема Україну.

Берлін не очікує швидкої домовленості про припинення вогню в Україні17.03.25, 13:33 • 67727 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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