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Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза": что это означает

Киев • УНН

 • 15871 просмотра

В Германии Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза", что позволит выделить сотни миллиардов евро на укрепление обороны и инфраструктуры. Реформа предусматривает создание инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро.

Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза": что это означает

В Германии Бундестаг поддержал реформу "долгового тормоза", которая позволяет выделить крупные средства на укрепление обороны. Это стало возможным из-за согласованности позиций между Христианско-Демократическим союзом Германии и Социал-демократической партией, которые, скорее всего, станут партнерами по правительственной коалиции, пишет УНН со ссылкой на DW и tagesschau.

Старый состав немецкого Бундестага провел голосование по реформе "долгового тормоза". Для внесения необходимых поправок удалось набрать необходимые две трети голосов депутатов.

Реформа "долгового тормоза" позволяет выделить сотни миллиардов евро на укрепление обороны и обновление инфраструктуры. Ее проект предложил консервативный блок ХДС/ХСС, который победил на выборах. Он также был согласован с социал-демократами, которые, возможно, станут партнерами христианских демократов по будущей правительственной коалиции.

Проголосовав за изменения в эту реформу, Бундестаг решил ослабить "долговой тормоз" и создать специальный инфраструктурный фонд на 500 миллиардов евро, что позволит увеличить расходы на оборону. Федеральные земли получат из этого фонда 100 миллиардов евро.

Мы наконец ликвидируем инвестиционное отставание в нашей стране 

- отметил накануне голосования сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

Изменение правила "долгового тормоза" также позволило федеральным землям в будущем брать на себя небольшие долговые обязательства - до 0,35 процента их ВВП. Ранее это позволялось только правительству ФРГ.

Дополнение

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступил перед окончательным голосованием в немецком парламенте относительно своих планов разблокировать огромные суммы для расходов на оборону.

Перед телефонным разговором Дональда Трампа с владимиром путиным он сказал: "Война путина направлена не только против Украины, но и против Европы - против нашей безопасности и нашей свободы".

Кроме того, Мерц считает, что Германия не может и не должна иметь собственного ядерного из-за участия в Договоре об объединении Германии, но он отметил, что хочет поговорить с Францией и Великобританией об их ядерном оружии и защите Европы.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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