Германия признала Украину важнейшим двусторонним партнером в 2026 году
Киев • УНН
Канцлер Фридрих Мерц заявил о беспрецедентной поддержке Киева во время встречи с Владимиром Зеленским. Сотрудничество государств будет углубляться в дальнейшем.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что именно Украина стала для Берлина важнейшим двусторонним партнером в 2026 году. Об этом он сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
По словам канцлера, такой статус объясняется беспрецедентным уровнем политической, финансовой и военной поддержки, которую Германия оказывает Киеву.
В 2026 году мы стали важнейшим двусторонним партнером Украины
Он добавил, что сотрудничество между государствами будет только углубляться в ближайшие годы.
