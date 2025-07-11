Германия планирует закупить больше истребителей F-35 у США - Politico
Киев • УНН
Правительство Германии планирует закупить еще 15 истребителей F-35 у США, увеличив свой запланированный парк до 50 самолетов. Это происходит на фоне разногласий с Францией относительно европейской программы истребителей следующего поколения.
Правительство Германии планирует закупить еще 15 истребителей F-35 у США, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, тем самым ФРГ планирует увеличить запланированный парк самолетов американского производства с 35 до 50.
Переговоры между Германией и США, о которых публично не сообщалось, происходят в сложный момент для европейского оборонного сотрудничества, отмечает издание. Всего несколько дней назад между Берлином и Парижем обострилась напряженность по поводу Future Combat Air System, флагманской европейской программы истребителей следующего поколения, после того, как французские промышленные компании настояли на том, чтобы взять на себя 80% работ по разработке центральных компонентов самолета, пишет издание.
"Мы решили окончательно прояснить этот вопрос в течение следующих нескольких месяцев, - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в среду на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине. - Разногласия относительно состава этого консорциума пока не урегулированы".
Как пишет издание, обсуждение нового соглашения по F-35 знаменует собой заметный сдвиг для Берлина, который публично выступал за FCAS как столп европейского суверенитета.
Соглашение с США, как ожидается, заполнит пробел, в то время как Франция, Германия и Испания не смогли достичь согласия относительно самолетов европейского производства.
Канада пересматривает закупку F-35 из-за напряженных отношений с США16.03.25, 08:30 • 26313 просмотров