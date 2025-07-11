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Германия планирует закупить больше истребителей F-35 у США - Politico

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Правительство Германии планирует закупить еще 15 истребителей F-35 у США, увеличив свой запланированный парк до 50 самолетов. Это происходит на фоне разногласий с Францией относительно европейской программы истребителей следующего поколения.

Германия планирует закупить больше истребителей F-35 у США - Politico

Правительство Германии планирует закупить еще 15 истребителей F-35 у США, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, тем самым ФРГ планирует увеличить запланированный парк самолетов американского производства с 35 до 50.

Переговоры между Германией и США, о которых публично не сообщалось, происходят в сложный момент для европейского оборонного сотрудничества, отмечает издание. Всего несколько дней назад между Берлином и Парижем обострилась напряженность по поводу Future Combat Air System, флагманской европейской программы истребителей следующего поколения, после того, как французские промышленные компании настояли на том, чтобы взять на себя 80% работ по разработке центральных компонентов самолета, пишет издание.

"Мы решили окончательно прояснить этот вопрос в течение следующих нескольких месяцев, - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в среду на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине. - Разногласия относительно состава этого консорциума пока не урегулированы".

Как пишет издание, обсуждение нового соглашения по F-35 знаменует собой заметный сдвиг для Берлина, который публично выступал за FCAS как столп европейского суверенитета.

Соглашение с США, как ожидается, заполнит пробел, в то время как Франция, Германия и Испания не смогли достичь согласия относительно самолетов европейского производства.

Канада пересматривает закупку F-35 из-за напряженных отношений с США16.03.25, 08:30 • 26313 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Марк Рютте
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Фридрих Мерц
Париж
Испания
Германия
Соединённые Штаты
Tesla
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