Германия планирует закупить больше истребителей F-35 у США - Politico

Правительство Германии планирует закупить еще 15 истребителей F-35 у США, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, тем самым ФРГ планирует увеличить запланированный парк самолетов американского производства с 35 до 50.

Переговоры между Германией и США, о которых публично не сообщалось, происходят в сложный момент для европейского оборонного сотрудничества, отмечает издание. Всего несколько дней назад между Берлином и Парижем обострилась напряженность по поводу Future Combat Air System, флагманской европейской программы истребителей следующего поколения, после того, как французские промышленные компании настояли на том, чтобы взять на себя 80% работ по разработке центральных компонентов самолета, пишет издание.

"Мы решили окончательно прояснить этот вопрос в течение следующих нескольких месяцев, - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в среду на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине. - Разногласия относительно состава этого консорциума пока не урегулированы".

Как пишет издание, обсуждение нового соглашения по F-35 знаменует собой заметный сдвиг для Берлина, который публично выступал за FCAS как столп европейского суверенитета.

Соглашение с США, как ожидается, заполнит пробел, в то время как Франция, Германия и Испания не смогли достичь согласия относительно самолетов европейского производства.

Канада пересматривает закупку F-35 из-за напряженных отношений с США