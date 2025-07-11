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Німеччина планує придбати більше винищувачів F-35 у США - Politico

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Уряд Німеччини планує придбати ще 15 винищувачів F-35 у США, збільшивши свій запланований парк до 50 літаків. Це відбувається на тлі розбіжностей з Францією щодо європейської програми винищувачів наступного покоління.

Німеччина планує придбати більше винищувачів F-35 у США - Politico

Уряд Німеччини планує купити ще 15 винищувачів F-35 у США, з посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, тим самим ФРН планує збільшити запланований парк літаків американського виробництва з 35 до 50.

Переговори між Німеччиною та США, про які публічно не повідомлялося, відбуваються у складний момент для європейської оборонної співпраці, зазначає видання. Усього кілька днів тому між Берліном та Парижем загострилася напруженість з приводу Future Combat Air System, флагманської європейської програми винищувачів наступного покоління, після того, як французькі промислові компанії наполягли на тому, щоб взяти на себе 80% робіт із розробки центральних компонентів літака, пише видання.

"Ми вирішили остаточно прояснити це питання протягом наступних кількох місяців, - заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні. - Розбіжності щодо складу цього консорціуму поки що не врегульовані".

Як пише видання, обговорення нової угоди щодо F-35 знаменує собою помітний зсув для Берліна, який публічно виступав за FCAS як стовп європейського суверенітету.

Угода зі США, як очікується, заповнить розрив, у той час, як Франція, Німеччина та Іспанія не змогли досягти згоди щодо літаків європейського виробництва.

Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США16.03.25, 08:30 • 26314 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
F-35 Lightning II
НАТО
Фрідріх Мерц
Париж
Іспанія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
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