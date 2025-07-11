Німеччина планує придбати більше винищувачів F-35 у США - Politico
Київ • УНН
Уряд Німеччини планує придбати ще 15 винищувачів F-35 у США, збільшивши свій запланований парк до 50 літаків. Це відбувається на тлі розбіжностей з Францією щодо європейської програми винищувачів наступного покоління.
Уряд Німеччини планує купити ще 15 винищувачів F-35 у США, з посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією, повідомляє Politico, пише УНН.
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Як зазначається, тим самим ФРН планує збільшити запланований парк літаків американського виробництва з 35 до 50.
Переговори між Німеччиною та США, про які публічно не повідомлялося, відбуваються у складний момент для європейської оборонної співпраці, зазначає видання. Усього кілька днів тому між Берліном та Парижем загострилася напруженість з приводу Future Combat Air System, флагманської європейської програми винищувачів наступного покоління, після того, як французькі промислові компанії наполягли на тому, щоб взяти на себе 80% робіт із розробки центральних компонентів літака, пише видання.
"Ми вирішили остаточно прояснити це питання протягом наступних кількох місяців, - заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні. - Розбіжності щодо складу цього консорціуму поки що не врегульовані".
Як пише видання, обговорення нової угоди щодо F-35 знаменує собою помітний зсув для Берліна, який публічно виступав за FCAS як стовп європейського суверенітету.
Угода зі США, як очікується, заповнить розрив, у той час, як Франція, Німеччина та Іспанія не змогли досягти згоди щодо літаків європейського виробництва.
Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США16.03.25, 08:30 • 26314 переглядiв