Германия хочет купить у США две системы Patriot для Украины - Bild

Правительство Германии активно работает над экстренным решением для усиления противовоздушной обороны Украины. Берлин ожидает согласования своей инициативы от министра обороны США Пита Хегсета относительно передачи двух систем ПВО Patriot, которые Германия готова профинансировать для Украины. Об этом сообщает Bild со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.

Детали

Системы Patriot критически важны для защиты украинского гражданского населения и объектов критической инфраструктуры от российских ракетных ударов. Сейчас Украина имеет только четыре такие установки, чего недостаточно для эффективной защиты.

В Bild отмечают, что в случае исчерпания запасов оборонительных ракет российские авиаудары могут стать еще более разрушительными.

Переговоры и контекст

Запрос о передаче двух систем Patriot был подан американскому министру обороны несколько недель назад. Это произошло после того, как Киев безуспешно пытался напрямую приобрести эти системы у США. В результате украинская сторона обратилась за помощью к Берлину.

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Однако ситуацию усложняет недавняя остановка поставок вооружения, одобренных предыдущей администрацией США, без официальных объяснений. В немецком правительстве опасаются, что Вашингтон может также отклонить и новый запрос на передачу систем Patriot, даже несмотря на готовность Германии покрыть расходы.

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Реакция Германии

Вопрос остановки американских поставок обсуждался во время заседания кабинета министров ФРГ в среду. Участники пришли к выводу, что потери в поставках из США невозможно полноценно компенсировать. В то же время Берлин и его союзники рассматривают возможность предоставить Украине системы Patriot из своих национальных запасов.

Дополнение

Ожидается, что в ближайшее время состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер планирует обсудить вопросы продолжения оборонной поддержки и выразить готовность Киева покупать вооружение у США.

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