Німеччина хоче придбати у США дві системи Patriot для України - Bild

Уряд Німеччини активно працює над екстреним рішенням для посилення протиповітряної оборони України. Берлін очікує на погодження своєї ініціативи від міністра оборони США Піта Гегсета щодо передачі двох систем ППО Patriot, які Німеччина готова профінансувати для України. Про це повідомляє Bild із посиланням на урядові джерела, передає УНН.

Деталі

Системи Patriot є критично важливими для захисту українського цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури від російських ракетних ударів. Наразі Україна має лише чотири такі установки, чого недостатньо для ефективного захисту.

У Bild зазначають, що у разі вичерпання запасів оборонних ракет російські авіаудари можуть стати ще більш руйнівними.

Переговори і контекст

Запит щодо передачі двох систем Patriot був поданий до американського міністра оборони кілька тижнів тому. Це сталося після того, як Київ безуспішно намагався напряму придбати ці системи у США. У результаті українська сторона звернулася за допомогою до Берліна.

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Однак ситуацію ускладнює нещодавня зупинка поставок озброєння, схвалених попередньою адміністрацією США, без офіційних пояснень. У німецькому уряді побоюються, що Вашингтон може також відхилити і новий запит на передачу систем Patriot, навіть попри готовність Німеччини покрити витрати.

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Реакція Німеччини

Питання зупинки американських постачань обговорювалося під час засідання кабінету міністрів ФРН у середу. Учасники дійшли висновку, що втрати у постачанні зі США неможливо повноцінно компенсувати. Водночас Берлін і його союзники розглядають можливість надати Україні системи Patriot зі своїх національних запасів.

Доповнення

Очікується, що найближчим часом відбудеться телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і колишнім президентом США Дональдом Трампом. Український лідер планує обговорити питання продовження оборонної підтримки та висловити готовність Києва купувати озброєння у США.

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