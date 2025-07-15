Германия ищет для Украины две батареи Patriot
Киев • УНН
Германия обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой предоставить Украине еще две батареи ракет Patriot. Министр обороны ФРГ Борис Писториус обсудил этот вопрос с министром обороны США Питом Хегсетом.
Германия обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой предоставить Украине еще две ракетные батареи Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Писториус заявил, что на встрече 14 июля он и министр обороны США Пит Хегсет договорились "быстро и тихо" решить любые вопросы, связанные с таким соглашением. Он добавил, что Германия также стремится приобрести у США ракетный комплекс средней дальности Typhon.
Дополнение
Писториус и Хегсет встретились в Пентагоне через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Украине больше оружия и пригрозил введением 100% дополнительных пошлин, если Россия не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. Трамп заявил, что страны-члены НАТО оплатят поставки оружия в Украину.
Каждая батарея Patriot, как пишет издание, стоит около 1 миллиарда долларов, а ракеты системы - около 4 миллионов долларов каждая.
Германия отправит в Украину свои батареи ПВО Patriot и приобретет новые у США15.07.25, 01:55 • 3626 просмотров