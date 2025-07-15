Германия ищет для Украины две батареи Patriot

Германия обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой предоставить Украине еще две ракетные батареи Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Писториус заявил, что на встрече 14 июля он и министр обороны США Пит Хегсет договорились "быстро и тихо" решить любые вопросы, связанные с таким соглашением. Он добавил, что Германия также стремится приобрести у США ракетный комплекс средней дальности Typhon.

Дополнение

Писториус и Хегсет встретились в Пентагоне через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Украине больше оружия и пригрозил введением 100% дополнительных пошлин, если Россия не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. Трамп заявил, что страны-члены НАТО оплатят поставки оружия в Украину.

Каждая батарея Patriot, как пишет издание, стоит около 1 миллиарда долларов, а ракеты системы - около 4 миллионов долларов каждая.

Германия отправит в Украину свои батареи ПВО Patriot и приобретет новые у США