Німеччина шукає для України дві батареї Patriot

Німеччина звернулася до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні ще дві ракетні батареї Patriot, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Пісторіус заявив, що на зустрічі 14 липня він і міністр оборони США Піт Гегсет домовилися "швидко і тихо" вирішити будь-які питання, пов'язані з такою угодою. Він додав, що Німеччина також прагне придбати у США ракетний комплекс середньої дальності Typhon.

Доповнення

Пісторіус і Гегсет зустрілися в Пентагоні за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні більше зброї і пригрозив запровадженням 100% додаткових мит, якщо росія не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів. Трамп заявив, що країни-члени НАТО сплатять за постачання зброї в Україну.

Кожна батарея Patriot, як пише видання, коштує близько 1 мільярда доларів, а ракети системи - близько 4 мільйонів доларів кожна.

Німеччина відправить в Україну свої батареї ППО Patriot і придбає нові у США