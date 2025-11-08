Генштаб ВСУ зафиксировал за сутки 181 боевое столкновение

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте зафиксировано 181 боевое столкновение. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 от 08.11.2025 года, вчера противник нанес один ракетный и 74 авиационных удара, применил десять ракет, сбросил 164 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 923 обстрела, в том числе 148 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Красное, Зализничное, Новоандреевка, Преображенка Запорожской области. Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника - говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 19 управляемых авиационных бомб и совершил 187 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское, Заречное и в направлении населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григоровка, Звановка, Выемка. Всего за прошедшие сутки произошло 14 боевых столкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Миньковки и Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Красный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Новоекономическое и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 32 вражеские штурмовые действия в районах населенных пунктов Вербовое, Снежное, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в направлении Егоровки и Терноватого.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За 7 ноября российская армия потеряла 1190 военных и 98 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.25 составляют 1150100 человек.

