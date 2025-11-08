ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Генштаб ВСУ зафиксировал за сутки 181 боевое столкновение

Киев • УНН

 • 752 просмотра

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте произошло 181 боевое столкновение. Противник нанес один ракетный и 74 авиационных удара, применил десять ракет, сбросил 164 управляемые авиабомбы и задействовал 6 184 дрона-камикадзе.

Генштаб ВСУ зафиксировал за сутки 181 боевое столкновение

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте зафиксировано 181 боевое столкновение. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 от 08.11.2025 года, вчера противник нанес один ракетный и 74 авиационных удара, применил десять ракет, сбросил 164 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 923 обстрела, в том числе 148 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Красное, Зализничное, Новоандреевка, Преображенка Запорожской области. Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 19 управляемых авиационных бомб и совершил 187 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское, Заречное и в направлении населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григоровка, Звановка, Выемка. Всего за прошедшие сутки произошло 14 боевых столкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Миньковки и Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Красный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Новоекономическое и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 32 вражеские штурмовые действия в районах населенных пунктов Вербовое, Снежное, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в направлении Егоровки и Терноватого.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За 7 ноября российская армия потеряла 1190 военных и 98 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.25 составляют 1150100 человек.

