Генштаб ЗСУ зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Ексклюзив
08:00 • 858 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 41611 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
7 листопада, 15:49 • 54637 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 56844 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 55896 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 49265 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
7 листопада, 11:23 • 24112 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 65313 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 38930 перегляди
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40766 перегляди
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського
7 листопада, 22:21 • 13157 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі
7 листопада, 22:38 • 14240 перегляди
У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла
7 листопада, 23:29 • 12307 перегляди
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла
8 листопада, 01:29 • 11902 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об'єкт
04:48 • 13082 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
08:00 • 880 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 56855 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 55906 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 49274 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком
7 листопада, 13:34 • 34867 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниці
7 листопада, 17:09 • 22070 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
7 листопада, 17:00 • 41621 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
7 листопада, 11:01 • 28739 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
7 листопада, 09:56 • 37369 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
7 листопада, 08:03 • 49126 перегляди
Генштаб ЗСУ зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби та залучив 6 184 дрони-камікадзе.

Генштаб ЗСУ зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 181 бойове зіткнення. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 від 08.11.2025 року, вчора противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 923 обстріли, зокрема 148 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Яблукове, Рівнопілля, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Преображенка Запорізької області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб та здійснив 187 артилерійських обстрілів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка. Загалом минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у напрямку Єгорівки і Тернуватого.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

За 7 листопада російська армія втратила 1190 військових та 98 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 становлять 1150100 осіб.

Віта Зеленецька

