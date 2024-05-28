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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 12:49  •  7358 просмотра

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Особенно активен противник на Покровском направлении - с начала суток там зафиксировано 15 боевых столкновений, пять из которых до сих пор продолжаются.

На фронте с начала этих суток произошло уже 64 боестолкновения. Наибольшая активность российских войск наблюдается на Покровском и Купянском направлениях.  На Покровском направлении  зафиксировано 15 боестолкновений, пять из них еще продолжаются.  На Купянском - противник атаковал позиции ВСУ 12 раз, восемь вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины уже отбили.  Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 14 часов 28 мая, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, российские захватчики продолжают обстреливать артиллерией приграничье Черниговской и Сумской областей. В частности, враг вел огонь в направлении Покровки, Искровщины, Барановки и Большой Писаревки. 

С начала текущих суток произошло 64 боевых столкновения. 

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боестолкновений с начала суток здесь возросло до четырех. В настоящее время продолжаются бои  в районе Липцы, где оккупанты использовали семь КАБов, и Старицы.  Еще четыре КАБа агрессор сбросил на Нескучное. 

Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских захватчиков на Купянском направлении. 12 раз противник атаковал позиции наших подразделений неподалеку Синьковки, Новоселовки, Мясожаровки, Дружелюбовки и Твердохлебово. Восемь вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отбили. Сейчас продолжаются бои в районах Петропавловки, Степного, Новоегоровки и Невского.

На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано восемь наступательных действий врага, семь из которых успешно отражены нашими защитниками. Потерь позиций не допущено. Вблизи Торского продолжается бой, заявили в Генштабе. 

На Краматорском направлении оккупанты пытаются штурмовать при поддержке авиации. Активно применяют неуправляемые авиационные ракеты в районе населенного пункта Северное. Подразделения Сил обороны четыре вражеские  атаки успешно отбили. Одна еще продолжается. 

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность боев увеличилась почти вдвое

- отметили в Генштабе. 

В настоящее время зафиксировано 15 боестолкновений. Пять из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Калинового и Прогресса.  Константиновку оккупанты обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами. 

На Времовском направлении враг дважды атаковал в районах Старомайорского и Раздольного. Силы обороны контролируют ситуацию.  

На Ореховском направлении сейчас три боестолкновения. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск у Роботино и Малых Щербаков. 

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, российский агрессор семь раз пытался потеснить подразделения Сил обороны неподалеку Ольговки и Новой Тягинки. Атаковал с использованием пяти КАБов. Успеха не имел. Продолжается бой возле Крынок. 

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, указали в Генеральном штабе. 

«Наши воины продолжают давать отпор оккупантам, пресекают их попытки прорвать нашу линию обороны и наносят максимальные потери», - отметили в Генштабе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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