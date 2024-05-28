Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

На фронте с начала этих суток произошло уже 64 боестолкновения. Наибольшая активность российских войск наблюдается на Покровском и Купянском направлениях. На Покровском направлении зафиксировано 15 боестолкновений, пять из них еще продолжаются. На Купянском - противник атаковал позиции ВСУ 12 раз, восемь вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины уже отбили. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 14 часов 28 мая, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, российские захватчики продолжают обстреливать артиллерией приграничье Черниговской и Сумской областей. В частности, враг вел огонь в направлении Покровки, Искровщины, Барановки и Большой Писаревки.

С начала текущих суток произошло 64 боевых столкновения.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боестолкновений с начала суток здесь возросло до четырех. В настоящее время продолжаются бои в районе Липцы, где оккупанты использовали семь КАБов, и Старицы. Еще четыре КАБа агрессор сбросил на Нескучное.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских захватчиков на Купянском направлении. 12 раз противник атаковал позиции наших подразделений неподалеку Синьковки, Новоселовки, Мясожаровки, Дружелюбовки и Твердохлебово. Восемь вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отбили. Сейчас продолжаются бои в районах Петропавловки, Степного, Новоегоровки и Невского.

На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано восемь наступательных действий врага, семь из которых успешно отражены нашими защитниками. Потерь позиций не допущено. Вблизи Торского продолжается бой, заявили в Генштабе.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются штурмовать при поддержке авиации. Активно применяют неуправляемые авиационные ракеты в районе населенного пункта Северное. Подразделения Сил обороны четыре вражеские атаки успешно отбили. Одна еще продолжается.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность боев увеличилась почти вдвое - отметили в Генштабе.

В настоящее время зафиксировано 15 боестолкновений. Пять из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Калинового и Прогресса. Константиновку оккупанты обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.

На Времовском направлении враг дважды атаковал в районах Старомайорского и Раздольного. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении сейчас три боестолкновения. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск у Роботино и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, российский агрессор семь раз пытался потеснить подразделения Сил обороны неподалеку Ольговки и Новой Тягинки. Атаковал с использованием пяти КАБов. Успеха не имел. Продолжается бой возле Крынок.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, указали в Генеральном штабе.

«Наши воины продолжают давать отпор оккупантам, пресекают их попытки прорвать нашу линию обороны и наносят максимальные потери», - отметили в Генштабе.