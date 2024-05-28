Генштаб: ворог особливо активний на Покровському напрямку, з початку доби там зафіксовано вже 15 зіткнень

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 16096 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 43626 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 64061 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109169 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133663 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137555 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237418 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170873 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190164 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173004 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 27745 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 23695 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 27570 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 35264 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 41689 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237418 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358748 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374659 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290310 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363382 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58699 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75477 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86999 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169995 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172566 перегляди
Актуальне
Генштаб: ворог особливо активний на Покровському напрямку, з початку доби там зафіксовано вже 15 зіткнень

Генштаб: ворог особливо активний на Покровському напрямку, з початку доби там зафіксовано вже 15 зіткнень

Київ • УНН

 • 17353 перегляди

Особливо активний противник на Покровському напрямку - з початку доби там зафіксовано 15 бойових зіткнень, п'ять з яких досі тривають.

На фронті з початку цієї доби сталося вже 64 боєзіткнень. Найбільша активність російських військ спостерігається на Покровському та Куп’янському напрямках.  На Покровському напрямку  зафіксовано 15 боєзіткнень, п’ять з них ще тривають.  На Куп’янському - противник атакував позиції ЗСУ 12 разів, вісім ворожих спроб просунутися вперед українські воїни вже відбили.  Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 14 годину 28 травня, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, російські загарбники продовжують обстрілювати артилерією прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Зокрема, ворог вів вогонь у напрямку Покровки, Іскрівщини, Баранівки та Великої Писарівки. 

З початку поточної доби відбулося 64 бойових зіткнення. 

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість боєзіткнень від початку доби тут зросла до чотирьох. На даний час тривають бої  в районі Липців, де окупанти використали сім КАБів, та Стариці.  Ще чотири КАБи агресор скинув на Нескучне. 

Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських загарбників на Куп’янському напрямку. 12 разів противник атакував позиції наших підрозділів неподалік Синьківки, Новоселівки, М’ясожарівки, Дружелюбівки та Твердохлібового. Вісім ворожих спроб просунутися вперед українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Петропавлівки, Степового, Новоєгорівки та Невського.

На Лиманському напрямку з початку доби зафіксовано вісім наступальних дій ворога, сім з яких успішно відбито нашими захисниками. Втрат позицій не допущено. Поблизу Торського триває бій, заявили в Генштабі. 

На Краматорському напрямку окупанти намагаються штурмувати за підтримки авіації. Активно застосовують некеровані авіаційні ракети в районі населеного пункту Північне. Підрозділи Сил оборони чотири ворожі  атаки успішно відбили. Одна ще триває. 

Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут інтенсивність боїв збільшилась майже вдвічі

- наголосили в Генштабі. 

На даний час зафіксовано 15 боєзіткнень. П’ять з них ще тривають поблизу Новоолександрівки, Калинового та Прогресу.  Костянтинівку окупанти обстріляли некерованими авіаційними ракетами. 

На Времівському напрямку ворог двічі атакував в районах Старомайорського та Роздольного. Сили оборони контролюють ситуацію.  

На Оріхівському напрямку наразі три боєзіткнення. Загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ біля Роботиного та Малих Щербаків. 

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, російський агресор сім разів намагався потіснити підрозділи Сил оборони неподалік Ольгівки та Нової Тягинки. Атакував з використанням п’яти КАБів. Успіху не мав. Триває бій біля Кринок. 

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, вказали в Генеральному штабі. 

"Наші воїни продовжують давати відсіч окупантам, присікають їхні спроби прорвати нашу лінію оборони та завдають максимальних втрат", - наголосили у Генштабі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
chernihivЧернігів
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21