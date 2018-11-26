Генштаб: украинские корабли были атакованы российскими Су-30
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинские корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины были атакованы, кроме российских военных судов, также и авиацией, в частности истребителем Су-30. Об этом сегодня заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время внеочередного заседания парламента, где рассматривается законопроект о введении военного положения, передает корреспондент УНН.
"Сегодня получили дополнительную информацию о том, что в ходе атаки на украинские корабли, была также применена авиация Российской Федерации. Су-30 совершил такую атаку с расходом двух ракет", - рассказал он.
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Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.