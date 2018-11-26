Генштаб: українські кораблі були атаковані російськими Су-30
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українські кораблі Військово-Морських сил Збройних сил України були атаковані, крім російських військових суден, також й авіацією, зокрема винищувачем Су-30. Про це сьогодні заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко під час позачергового засідання парламенту, де розглядається законопроект щодо введення воєнного стану, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні отримали додаткову інформацію про те, що в ході атаки на українські кораблі, була також застосована авіація Російської Федерації. Су-30 здійснив таку атаку з витратою двох ракет”, — розповів він.
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Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.