Генштаб: сегодня на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, ситуация на Покровском направлении обострена

Сегодня на фронте произошло уже 28 боестолкновений, на Харьковском направлении активных штурмовых действий врага не было, обостренная ситуация на Покровском направлении, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 10:30 3 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала текущих суток произошло 28 боевых столкновений. Российские оккупанты совершили 472 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов из различных типов вооружений. Также агрессор нанес два ракетных удара и применением шести ракет и 28 ударов дронами-камикадзе", - сообщили в Генштабе.

По направлениям, как указано, ситуация следующая:

На Харьковском направлении с начала суток активных штурмовых действий врага не происходило, наши защитники продолжают наращивать оборонительные способности.

За минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 130 человек, из них 59 – безвозвратные, и 40 единиц вооружений и военной техники. Уничтожены три танка, боевая бронированная машина, одна артиллерийская система, 14 БпЛА, 12 автомобилей, три единицы спецтехники. Повреждены - один танк, две артсистемы, два автомобиля и одна единица специальной техники. Кроме того, поражены три склада с боеприпасами, один склад ГСМ и 12 блиндажей оккупантов.

На Купянском направлении продолжается вражеская атака в районе Невского. Ситуация напряженная.

В районе Тернов на Лиманском направлении попытка противника приблизиться к позициям наших войск успеха не имела.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял уже пять попыток прорвать наши оборонительные рубежи в районах выемки и Раздоловки. Одна атака отбита, четыре-продолжаются. Ситуация контролируемая.

В районе Клещиевки на Краматорском направлении отражена атака противника, продолжается бой возле Ивановского. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация остается обостренной – сейчас продолжается 11 боестолкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

Вчера российские захватчики на этом направлении потеряли 400 человек, из них 134 – безвозвратные. Уничтожен один танк, три ББМ и семь артсистем. Повреждены четыре боевых бронированных машины, две пушки и автомобиль.

На Кураховском направлении в районах Прасковеевки и Водяного продолжаются три боестолкновения. Наши защитники контролируют ситуацию. Потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении остановлены две попытки врага продвинуться в направлениях работы ногота Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражена атака врага в районе Крынок.

На остальных направленияъ, как сообщается, обстановка существенных изменений не претерпела.

"Силы обороны принимают все меры для срыва вражеских планов. Наша артиллерия, ракетчики, авиация и операторы беспилотных систем работают в соответствии с поставленными задачами", - отметили в Генштабе.

На фронте за сутки 78 боестолкновений, поражено 17 районов сосредоточения врага - Генштаб