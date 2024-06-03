Генштаб: сьогодні на Харківському напрямку активних штурмових дій ворога не було, ситуація на Покровському напрямку загострена

Сьогодні на фронті сталося вже 28 боєзіткнень, на Харківському напрямку активних штурмових дій ворога не було, загострена ситуація на Покровському напрямку, ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10:30 3 червня, пише УНН.

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"Від початку поточної доби відбулося 28 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 472 обстріли позицій наших військ та населених пунктів із різних типів озброєнь. Також агресор завдав два ракетних удари і застосуванням шести ракет та 28 ударів дронами-камікадзе", - повідомили у Генштабі.

За напрямками, як вказано, ситуація наступна:

На Харківському напрямку від початку доби активних штурмових дій ворога не відбувалось, наші захисники продовжують нарощувати оборонні спроможності.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку становили: 130 осіб, із них 59 – безповоротні, та 40 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено три танки, бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 14 БпЛА, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми, два автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки. Окрім того, уражено три склади з боєприпасами, один склад ПММ та 12 бліндажів окупантів.

На Куп'янському напрямку триває ворожа атака в районі Невського. Ситуація напружена.

В районі Тернів на Лиманському напрямку спроба противника наблизитися до позицій наших військ успіху не мала.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив уже п'ять спроб прорвати наші оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. Одну атаку відбито, чотири – тривають. Ситуація контрольована.

У районі Кліщіївки на Краматорському напрямку відбито атаку противника, триває бій біля Іванівського. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається загостреною – наразі триває 11 боєзіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Учора російські загарбники на цьому напрямку втратили 400 осіб, з них 134 – безповоротні. Знищено один танк, три ББМ та сім артсистем. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, дві гармати та автомобіль.

На Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Водяного тривають три боєзіткнення. Наші захисники контролюють ситуацію. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку зупинено дві спроби ворога просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Кринок.

На решті напрямків, як повідомляється, обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Сили оборони вживають усіх заходів для зриву ворожих планів. Наша артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем працюють відповідно до поставлених завдань", - зазначили у Генштабі.

На фронті за добу 78 боєзіткнень, уражено 17 районів зосередження ворога - Генштаб