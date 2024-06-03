На фронті за добу 78 боєзіткнень, уражено 17 районів зосередження ворога - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ завдали 17 ударів по районах зосередження російських військ, двох пунктах управління та двох засобів ППО, відбулося 78 бойових зіткнень.
Минулої доби на фронті сталося 78 боєзіткнень, Сили оборони уразили 17 районів зосередження російських військ, два пункти управління та два ворожих засоби ППО, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"Протягом минулої доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об’єктів, зокрема два пункти управління та два ворожих засоби ППО", - повідомили у Генштабі.
Як зазначається, за уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 39 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, понад 2500 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 89 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П’ятихатки Харківської області та по місту Харків з повітряного простору російської федерації (з районів російських населених пунктів Середа, Короча та Шебекіно Білгородської області); Лиман, Костянтинівка, Дружба, Прогрес, Євгенівка, Карлівка, Олександропіль, Курахове Донецької області; Нове Запоріжжя, П’ятихатки Запорізької області.
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