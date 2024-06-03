На фронті за добу 78 боєзіткнень, уражено 17 районів зосередження ворога - Генштаб

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 19796 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 49040 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65816 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110272 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134634 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138033 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238562 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171023 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190190 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173020 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 27116 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30792 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37902 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43840 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 23533 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238562 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359721 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375459 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291019 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364068 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59342 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76022 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87493 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170277 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172860 перегляди
Актуальне
На фронті за добу 78 боєзіткнень, уражено 17 районів зосередження ворога - Генштаб

На фронті за добу 78 боєзіткнень, уражено 17 районів зосередження ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 18347 перегляди

За минулу добу ЗСУ завдали 17 ударів по районах зосередження російських військ, двох пунктах управління та двох засобів ППО, відбулося 78 бойових зіткнень.

Минулої доби на фронті сталося 78 боєзіткнень, Сили оборони уразили 17 районів зосередження російських військ, два пункти управління та два ворожих засоби ППО, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Протягом минулої доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об’єктів, зокрема два пункти управління та два ворожих засоби ППО", - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, за уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 39 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, понад 2500 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 89 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П’ятихатки Харківської області та по місту Харків з повітряного простору російської федерації (з районів російських населених пунктів Середа, Короча та Шебекіно Білгородської області); Лиман, Костянтинівка, Дружба, Прогрес, Євгенівка, Карлівка, Олександропіль, Курахове Донецької області; Нове Запоріжжя, П’ятихатки Запорізької області.

Ще плюс 1270 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога03.06.24, 07:20 • 23913 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51