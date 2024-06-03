На фронте за сутки 78 боестолкновений, поражено 17 районов сосредоточения врага - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боестолкновений, Силы обороны поразили 17 районов сосредоточения российских войск, два пункта управления и два вражеских средства ПВО, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

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"За прошедшие сутки зафиксировано 78 боевых столкновений. за прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в том числе два пункта управления и два вражеских средства ПВО", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, по уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 39 авиаударов с применением 63 Кабов, более 2500 обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 89 с применением реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Старица, Белый Колодец, Волчанск, Ивановка, Старый Салтов, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Шестаково, Зеленое, Нескучное, Пятихатки Харьковской области и по городу Харьков из воздушного пространства российской федерации (из районов российских населенных пунктов среда, Короча и Шебекино Белгородской области); Лиман, Константиновка, Дружба, Прогресс, Евгеньевка, Карловка, Александрополь, Курахово Донецкой области; Новое Запорожье, Пятихатки Запорожской области.

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