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На фронте за сутки 78 боестолкновений, поражено 17 районов сосредоточения врага - Генштаб
За минувшие сутки ВСУ нанесли 17 ударов по районам сосредоточения российских войск, двум пунктам управления и двум средствам ПВО, произошло 78 боевых столкновений.
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пыталось скрыть результаты экспертизы, которая свидетельствовала о невиновности бывшего министра аграрной политики Николая Сольского в деле о захвате земли, обвинив экспертов в нарушении закона и отказавшись принять их выводы.
Демченко о слухах относительно "минирования" берегов Тисы: это вражеское ИПСО
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг слухи о минировании берегов реки Тиса, заявив, что такую дезинформацию запускает враг.
Во Львовской области мальчик пробил руку ограждением во время игры на спортивной площадке
Мальчик 2014 года рождения пробил руку металлическим ограждением во время игры на спортивной площадке во Львовской области, поэтому спасателям пришлось освободить его руку и передать врачам.
Издевательства с украинскими пленными на Харьковском направлении: прокуратура начала расследование
Прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения и издевательств над украинскими военнопленными со стороны российских войск на Харьковском направлении после того, как появилось видео, на котором российские военнослужащие наносят телесные повреждения, имитируют казни и заставляют украинских военнопленных петь гимн СССР.
Экс сотрудника расформированных внутренних войск задержали за шпионаж для врага за подразделениями ВСУ на обороне Харькова - СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Харькове российского информатора, который шпионил за подразделениями Вооруженных сил, обороняющих город.
На севере Чехии от удара молнии пострадали 18 человек
18 человек, в том числе 9 детей, получили ранения в результате удара молнии во время детского праздника в парке города Либерец на севере Чехии.
Ограничения электроснабжения действуют по всей Украине в течение суток, запланирован значительный импорт - Минэнерго
В Украине сегодня в течение суток применяются ограничения электроснабжения, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточены более 55 тысяч абонентов.
Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал противоречивый закон об "иностранных агентах", который требует от СМИ, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа регистрироваться как организации, "проводящие интересы иностранной силы".
Документы районных ВЛК Полтавщины арестовали из-за наибольшего в Украине показателя признанных непригодными к службе
Суд изъял документы районных военно-врачебных комиссий (ВКЛ) Полтавской области из-за наивысшего в Украине показателя (20%) лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий.