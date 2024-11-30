Генштаб: произошло 211 атак на фронте, горячее всего на Покровском направлении

На передовой произошло 211 боестолкновений. Оккупанты продолжают активно бить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг 9 раз был возле Волчанска, Казачьей Лопани и наличных.

На Купянском направлении захватчики 7 раз желали продвинуться неподалеку песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

На Луганском направлении агрессор 19 раз атаковал в районах Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении шли 16 боевых столкновений вблизи населенных пунктов времен овраг, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении происходят 10 боестолкновений возле населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Красный Яр, Даченское, желтое, Млечное, Елизаветовка и новый Трудовой.

На Кураховском направлении силы террористов атаковали возле Солнцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки, Елизаветовки и Успеновки.

На Времовском направлении ВСУ отражали атаки противника вблизи населенных пунктов веселый Гай, Константинопольское, Розлив, Великая Новоселка, Новодаровка и Новополь.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили 3 вражеских штурма.

153 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб