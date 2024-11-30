153 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Всего с начала суток произошло 153 боевых столкновения. Почти 30 попыток потеснить ВСУ противник удался на Покровском направлении, почти 40 атак - на Кураховском направлении. Также российские оккупанты раз напрасно атаковали оборонительные рубежи ряда пунктов на Харьковщине. В то же время от огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы ряда населенных пунктов.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

детали

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике.

Всего с начала суток произошло 153 боевых столкновения.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского, пока еще продолжаются три боестолкновения.

Краматорское направление: украинские защитники отбили десять штурмов противника

Турецкое направление: продолжаются 12 боестолкновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка на .

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, желтое, Млечное и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 26 атак противника, 2 боестолкновения еще продолжались по состоянию на 16:00.

Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 38 атак вблизи Солнцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки и Успеновки, 12 боестолкновений продолжаются до этого времени.

Пятнадцать раз наши защитники отражали атаки врага на Времовском направлении вблизи населенных пунктов веселый Гай, Константинопольское, разлив, Великая Новоселка и Новополь.

На Северском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

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На Купянском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки неподалеку песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызового, Новоегоровки, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

Дополнение

От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов большая Березка, Порозок, Бачевск, Сумской области; Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

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