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Этого недостаточно: Зеленский о разрешении бить дальнобойным оружием по рф

Киев  •  УНН

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Президент Украины прокомментировал разрешение на использование западного оружия по объектам рф. Зеленский назвал это решение правильным, но запоздалым, и отметил необходимость увеличения количества систем.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разрешение бить западным оружием по объектам на территории рф является отличным решение, но это решение было запоздалое и Украине необходимы именно системы, которые могут поражать объекты на территории рф. Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, передает УНН.

"Это то же, как было с ПВО. Эффективны ли Патриоты? Да. Достаточно ли их для защиты всей энергосистемы? Нет. В тех регионах где стоят Patriot, или там более-менее нормальная ситуация с энергетикой? Да, но нам нужно таких систем больше. Или в Европе такие комплексы? Да, но нам нужна политическая воля наших партнеров (...). Относительно дальнобойного оружия. Да, оно нам очень важно. В начале, когда россия была готова продолжить свое наступление, нам нужно было это оружие для контрнаступления еще год назад. россия знала, что на тот момент у нас не было возможности их уничтожать. Хорошее ли оно (решение о применении дальнобойного оружия по рф - ред.)? Да. Запоздалое ли оно? Да. Достаточно ли таких комплексов? Недостаточно. У нас есть право осуществлять обстрел только военных объектов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина имеет список ракет, которые ей нужны, какие российские объекты необходимо поражать.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам рф, но и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Британии, Франции и Германии.

Павел Башинский

Павел Башинский

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