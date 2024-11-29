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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы "атлас" и уничтожение "Бук-М3"

Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы "атлас" и уничтожение "Бук-М3"

Киев  •  УНН

 • 4395 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтебазы "Атлас" в Ростовской области РФ с двумя очагами возгорания. Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение нефтебазы российских оккупантов, а также уничтожение вражеской радиолокационной станции ЗРК "Бук-М3", сообщили в Генштабе ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области рф. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны", - сообщили в Генштабе.

"Атлас", как указано, является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии рф.

"Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области", - отметили в Генштабе.

Задача, как говорили в Генштабе, выполнена подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. 

"Совместная боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается", - отметили в Генштабе.

В минобороны рф заявляют о ночной атаке на 4 региона: горит нефтебаза, виднелся дым в туапсе29 нояб. 2024, 06:44 • 10069 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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