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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В минобороны рф заявляют о ночной атаке на 4 региона: горит нефтебаза, виднелся дым в туапсе

В минобороны рф заявляют о ночной атаке на 4 региона: горит нефтебаза, виднелся дым в туапсе

Киев  •  УНН

 • 7176 просмотра

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россия заявила об атаке 47 украинских беспилотников в нескольких регионах. На нефтебазе «Атлас» в каменском районе возник пожар на нефтебазе, также замечен дым над морем в туапсе.

В российском оборонном ведомстве заявили об атаке 47 украинских беспилотников в ночь на 29 ноября. В ростовской области сообщают о пожаре на нефтебазе "Атлас" в пригороде каменск-шахтинского. Также дым над морем виден в туапсе. Об этом пишет УНН.

Детали 

В МО рф заявляют о якобы перехвате 47 украинских БПЛА в течение ночи; 29 - над ростовской областью, 8 - над краснодарским краем, по 3 - над белгородской, брянской и воронежской областями и один - над Крымом.

Власти ростовской области сообщили, что регион подвергся массированной атаке дронов.

Губернатор региона юрий слюсарь сообщает, что в каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте".

Между тем в соцсетях говорят, что пожар возник на нефтебазе "Атлас" в ростовской области.

Кроме того, местные СМИ заявляют, что после мозговой атаки БПЛА  был виден дым над морем в туапсе. И публикуют видео с онлайн-камеры одного из местных пляжей.

Дополнение 

В августе этого года эту нефтебазу уже атаковали беспилотники ГУР таССО.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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