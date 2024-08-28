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ГУР та ССО уразили нафтобазу в ростовській області – джерело

ГУР та ССО уразили нафтобазу в ростовській області – джерело

Київ • УНН

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Українська розвідка та ССО атакували нафтобазу "Атлас" у ростовській області рф за допомогою БПЛА. Об'єкт забезпечує російські окупаційні війська, на місці триває пожежа.

Українська розвідка разом з Силами спеціальних операцій за допомогою ударних БПЛА українського виробництва уразили нафтобазу в ростовській області. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

В результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗС України за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" управління федеральної агенції державних резервів рф в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області рф

- повідомило джерело.

Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для зс рф. Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони рф та росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020″. У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний".

Доповнення

росЗМІ повідомляли, що у рф горить глибокинська нафтобаза у ростовській області.

Через понад 5 годин губернатор ростовській області василь голубєв підтвердив пожежу на ще одному нафтосховищі в області, яка виникла внаслідок атаки БПЛА.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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