ГУР и ССО поразили нефтебазу в ростовской области - источник

Украинская разведка вместе с Силами специальных операций с помощью ударных БПЛА украинского производства поразили нефтебазу в ростовской области. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

В результате совместной операции ГУР МО совместно с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза ФГКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов рф в районе н.п. Каменск-Шахтинский Ростовской области рф - сообщил источник.

Данный объект является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

Как сообщают очевидцы, в настоящее время продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции пока уточняются.

ФГКУ "Комбинат „Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для вс рф. Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения минобороны рф и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020″. В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный".

Дополнение

росСМИ сообщали, что в рф горит глубокинская нефтебаза в ростовской области.

Спустя более 5 часов губернатор ростовской области василий голубев подтвердил пожар на еще одном нефтехранилище в области, который возник вследствие атаки БПЛА.