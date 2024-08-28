Губернатор підтвердив атаку БПЛА на друге нафтосховище в ростовській області
Київ • УНН
василь голубєв підтвердив пожежу на комбінаті Росрезерву "Атлас" внаслідок атаки українських БПЛА. Це вже друга атака на нафтосховища в регіоні за останні 10 днів.
Через понад 5 годин губернатор ростовській області василь голубєв підтвердив пожежу на ще одному нафтосховищі в області, яка виникла внаслідок атаки БПЛА, пише Astra, передає УНН.
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голубєв підтвердив інформацію про пожежу на комбінаті Росрезерву "Атлас". Причина - атака українських БПЛА. "Постраждалих немає. У гасінні задіяні сили екстреного реагування. Загроза поширення вогню на житлові будинки відсутня", - повідомив голубєв.
Уперше про атаку безпілотників на область голубєв повідомив ще вранці - за його даними, атака БПЛА відбулась близько 3 години ночі. Після цього загорілося нафтосховище "Атлас", проте голубєв розповів про пожежу тільки о 8:40 ранку.
Нагадаємо
18 серпня українські безпілотники атакували іншу базу Росрезерву в ростовській області - нафтосховище "Кавказ" у пролетарську. З моменту атаки цей паливний склад горить уже десять днів.
Джерела УНН повідомляли, що в ніч на 18 серпня в результаті операції української розвідки була вражена нафтобаза ростовської області рф, яка працювала на ворожий ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.
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