У рф заявляють про атаки дронів на нафтобази, оголосили евакуацію. Аеропорт Казані призупинив роботу: що відомо

росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтобазу у ростовській області у ніч на 28 серпня. Водночас у воронезькій області влада запровадила евакуацію з двох населених пунктів через загрозу детонації вибухонебезпечних об'єктів. Аеропорт Казані призупинив роботу через загрозу атаки дронів. Тим часом в міноборони рф кажуть В про нібито збиття 12 БПЛА над областями. Про це повідомляє УНН.

Пабліки ростовської області пишуть про атаку на НПЗ у кам'янському районі.

"Зараз на нафтобазі велика пожежа, яку видно з траси. Схоже будуть ще довго гасити", - йдеться у повідомленні одного з пабліків.

В другому Telegram-каналі зазначають, що тільки-но нафтобаза в пролетарську почала загасати, як була атакована інша НПЗ у селищі молодіжний під кам'янськом. "Зараз там щось вибухає!", - йдеться у повідомленні.

Губернатор області василій голубєв пише, що близько 03:00 ночі регіоні було нібито збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає.

Своєю чергою губернатор воронезької області олександр гусєв заявив, що "падіння фрагментів безпілотника спричинило загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів". Детонації, за його словами, нібито не було.

"Однак оперативними службами було ухвалено рішення про тимчасову евакуацію жителів двох населених пунктів. Для них було розгорнуто ПВР у районному центрі, задіяно автобуси", - написав він у Telegram.

Також вказав, що займання вдалося ліквідувати і ситуація буцімто стабілізувалася. "Жителі повертаються до своїх домівок", - додав гусєв.

За його словами, минулої ночі силами ППО у воронезькій області було знищено вісім БПЛА.

Тим часом аеропорт Казані з 7 ранку тимчасово не приймає і не відправляє рейси "з метою забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден". Попередньо, через загрозу атаки БПЛА.

У міноборони рф ж кажуть, черговими засобами ППО нібито було знищено дванадцять українських БПЛА літакового типу. Вісім БПЛА збито над територією воронезької області, чотири - над територією ростовської області.

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