В рф заявляют об атаках дронов на нефтебазы, объявили эвакуацию. Аэропорт Казани приостановил работу: что известно

россияне заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в ростовской области в ночь на 28 августа. В то же время в воронежской области власти ввели эвакуацию из двух населенных пунктов из-за угрозы детонации взрывоопасных объектов. Аэропорт Казани приостановил работу из-за угрозы атаки дронов. Тем временем в минобороны рф говорят о якобы сбитии 12 БПЛА над областями. Об этом сообщает УНН.

Паблики ростовской области пишут об атаке на НПЗ в каменском районе.

"Сейчас на нефтебазе большой пожар, который видно с трассы. Похоже будут еще долго тушить", - говорится в сообщении одного из пабликов.

Во втором Telegram-канале отмечают, что как только нефтебаза в пролетарске начала затухать, как была атакована другая НПЗ в поселке молодежный под каменском. "Сейчас там что-то взрывается!", - говорится в сообщении.

Губернатор области Василий Голубев пишет, что около 03:00 ночи регионе было якобы сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

В свою очередь губернатор воронежской области александр гусев заявил, что "падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов". Детонации, по его словам, якобы не было.

"Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Для них было развернуто ПВР в районном центре, задействованы автобусы", - написал он в Telegram.

Также указал, что возгорание удалось ликвидировать и ситуация якобы стабилизировалась. "Жители возвращаются в свои дома", - добавил гусев.

По его словам, минувшей ночью силами ПВО в воронежской области было уничтожено восемь БПЛА.

Тем временем аэропорт Казани с 7 утра временно не принимает и не отправляет рейсы "в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". Предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.

В минобороны рф же говорят, дежурными средствами ПВО якобы было уничтожено двенадцать украинских БПЛА самолетного типа. Восемь БПЛА сбиты над территорией воронежской области, четыре - над территорией ростовской области.

В Генштабі розповіли деталі ураження складу боєприпасів у воронезькій області рф