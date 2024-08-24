В Генштабе рассказали детали поражения склада боеприпасов в воронежской области рф
Киев • УНН
Силы обороны Украины успешно атаковали полевой склад боеприпасов российских оккупантов в Острогожске Воронежской области. Зафиксировано не менее трех взрывов и вторичную детонацию, операцию провело ГУР МО Украины.
Силы обороны Украины успешно поразили полевой склад боеприпасов в острогожске воронежской области рф. Зафиксировано по меньшей мере три взрыва и вторичную детонацию, говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает УНН.
Силы обороны Украины успешно поразили полевой склад боеприпасов группировки войск "Запад" российских оккупантов в районе Острогожска Воронежской области. Зафиксировано не менее трех взрывов и последующую вторичную детонацию
Как сообщается, задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Результаты огневого поражения уточняются, добавили в Генштабе.
Дополнение
24 августа ГУР МО Украины подтвердило поражение склада боеприпасов в воронежской области рф. На объекте хранилось более 5 тысяч тонн боеприпасов, детонация продолжается.